Между Тундрой и Такомой: тест-драйв Great Wall Poer KingKong

Объем ежегодных продаж на мировом рынке новых пикапов составляет порядка 4,5 млн единиц. На Россию из них приходится в лучшем случае тысяч десять… Изменит ли эту ситуацию появление самого большого из среднеразмерных пикапов? Честно говоря, вряд ли, но пикап под названием Poer KingKong получился достаточно интересным.

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Нет и не может быть никаких сомнений: законодателем моды в классе пикапов являются Соединенные Штаты Америки, и в этом нет ничего удивительного. Пикапы в США – это действительно «народные автомобили», как нельзя лучше соответствующие образу жизни «одноэтажной Америки». Там же сложилась и схема разделения класса пикапов на подклассы «полноразмерных» (full-size) с колесной базой от 3000 до 3800 мм и длиной кузова от 5100 до 6000 мм и «среднеразмерных» (mid-size), колесная база которых, как правило, не превышает 3000 мм, а длина кузова – 5200 мм. В классе полноразмерных пикапов безоговорочно доминируют американские марки: в 2022 году продажи полноразмерных пикапов концерна GM составили 754 876 единиц, Ford F-series – 653 957 и Ram Trucks – 468 344 единицы. Япония, которую представляет прежде всего Toyota с моделью Tundra, пока что в эту схватку гигантов вмешаться не может: продажи этой модели в прошлом году составили 94 429 машин. Зато в подклассе среднеразмерных пикапов Toyota захватила безусловное и безоговорочное лидерство: пикапы Tacoma (аналог хорошо знакомого нам Hilux) разошлись в количестве 237 323 штуки, а продукция их ближайшего преследователя, концерна GM – пикапы Chevrolet Sierra и GMC Canyon – смогли найти только 117 016 покупателей. Зачем я все это вам рассказываю? А вот зачем…

Колеса.ру

Дело в том, что китайская компания Great Wall решила пойти достаточно нестандартным путем и создать пикап, который можно было бы позиционировать как некую промежуточную ступень между полноразмерными и среднеразмерными моделями. Вряд ли при этом имелось в виду вторжение на рынок США по схеме «пришел, увидел, победил» – пока что для этого нет никаких предпосылок. Другое дело – рынки азиатских стран, Африки и Латинской Америки, где пока что правят бал пикапы японских марок, главным образом собранные в Таиланде. Вот за эти рынки можно и побороться, да и домашний рынок не стоит сбрасывать со счетов. И уж заодно можно расширить модельный ряд на рынке РФ… Почему я говорю «заодно»? Да просто потому, что в России пикап – сугубо нишевый продукт.

В 2021 году даже традиционные лидеры рынка, Toyota Hilux и Mitsubishi L200, разошлись в количестве 2968 и 2365 единиц соответственно, а первую ступень пьедестала занял УАЗ Пикап с показателем в 3006 проданных автомобилей. Дело в том, что те категории покупателей, которые выбирают пикапы в странах Азии и Африки, у нас предпочитают фургоны и грузопассажирские «каблучки», а пикап выступает главным образом в роли рекреационного автомобиля, транспортного средства, при помощи которого можно доставить квадроцикл, снегоход или надувную лодку с мотором непосредственно до места их использования. И вот тут размер может стать реальным конкурентным преимуществом.

Колеса.ру

Ну а теперь самое время посмотреть на новый китайский пикап по имени KingKong поближе, и начнем мы не как обычно – с оформления передней части, а сзади, с грузовой площадки. А она внушает уважение: 1820 мм в длину и 1500 мм в ширину. И если ширина грузовой площадки у всех среднеразмерных пикапов примерно одинакова и составляет те самые 1,5 метра плюс-минус несколько сантиметров, то по длине у KingKong соперников нет! Для сравнения: УАЗ Пикап – 1400 мм, L200 – 1520 мм, Hilux – 1375 мм, Isuzu D-Max – 1530 мм, JAC T6 – 1520 мм. А это значит, что в кузове можно спокойно перевозить даже крупный утилитарный снегоход или квадроцикл. И ничего что, возможно, задний борт при этом придется оставить открытым: он рассчитан на нагрузку до 350 кг, при этом общая паспортная грузоподъемность Poer KingKong составляет 975 кг. По этому параметру пикап уступает только Isuzu D-Max, который может перевозить груз весом до 990 кг.

Колеса.ру

Колеса.ру

Естественно, перевозимый груз нужно как-то фиксировать. Для этого кузов KingKong снабжен шестью мощными крюками, размещенными по бортам, – за эти крюки можно зацепить багажные ремни. Еще четыре крепежные петли есть внутри кузова, причем наружные крюки рассчитаны на нагрузку до 150 кг, внутренние – до сотни. Кроме того, все комплектации автомобиля имеют штатные дуги безопасности, и их тоже можно использовать в качестве дополнительных креплений. Возможно, владельцам придется заниматься погрузкой или разгрузкой в темное время суток – и тогда им очень помогут дополнительные светильники, интегрированные в повторитель стоп-сигналов над задним стеклом кабины.

Любой владелец пикапа знает, что внутреннюю поверхность кузова нельзя оставлять без защиты, иначе от покрывающего его слоя краски очень скоро ничего не останется. Как и в случае многих других пикапов китайского происхождения, кузов изначально защищен специальным покрытием на основе полиуретана, которое и устойчиво к царапинам, и надежно предохраняет кузов от коррозии, а кроме того, очень легко моется. Между прочим, владельцам Toyota Hilux приходилось позаботится об этом самостоятельно, и даже три года назад это обходилось совсем не дешево: пластиковый вкладыш – 36 400 рублей, а изготовленный из рифленого дюралюминия – уже в 70 300! Конечно, можно было обработать внутреннюю поверхность кузова защитными покрытиями типа Line-X, Raptor, Z-Pro, Herculiner и тому подобными, и это получалось ﻿существенно дешевле, но согласитесь, куда приятней, когда обо всем позаботился завод-изготовитель.

Kingkong – чемпион среди среднеразмерных пикапов по длине колесной базы, которая составляет 3410 мм. Это больше, чем у некоторых американских фулл-сайзов, и именно гигантская колесная база позволила совместить длину грузовой платформы с большим внутренним объемом четырехдверной двухрядной кабины. Кстати, по длине колесной базы Poer Kingkong превосходит и автомобили Tank, причем весьма существенно, хотя именно у них он позаимствовал конструкцию рамы. А внутри действительно очень просторно, и прежде всего – на втором ряду. Во первых, доступ туда вполне удобен – задние двери имеют вполне приличную ширину. Но самое главное, что удобен сам задний диван. Не секрет, что у многих пикапов с двухрядной кабиной задний ряд представляет собой этакую жесткую и узкую «скамейку запасных», на которой, в принципе, можно перевезти двух-трех человек в течение достаточно короткого времени, но о комфорте которой говорить просто не приходится. А здесь – и подушка достаточно широкая, и угол наклона спинки можно регулировать. Хочу отметить, что под подушками заднего дивана скрывается довольно объемистый рундучок, где можно хранить нужные в дороге вещи. На самом деле вопрос с размещением всяких мелочей в пикапе более чем серьезный, не случайно на ежегодно проходящих в Лас-Вегасе выставках SEMA Show демонстрируется такое количество афтермаркетных систем хранения для пикапов. А еще в распоряжении задних пассажиров есть и USB-слот для зарядки мобильных устройств, и розетка на 220 вольт, от которой можно запитать любые электроприборы мощностью до 150 Вт.

Колеса.ру

Обитателей первого ряда порадуют мягкие материалы, которыми отделана передняя панель: необычная фактура приятна и для глаз, и на ощупь. Климат-контроль – однозонный, но это именно климат-контроль, а не просто кондиционер. Все кнопки и клавиши управления климатом – физические, и ими можно управлять «на ощупь». В нижнем ряду того же блока клавиш на центральной консоли – кнопки управления режимами работы раздаточной коробки BorgWarner, принудительного включения системы видеообзора и освещения кузова. Сами сидения имеют вполне удобный профиль и достаточно длинные подушки. В топовой комплектации Elite кресло водителя снабжено регулировками с электроприводом, в комплектации Comfort – механическими регулировками, но в любом случае их диапазон меня вполне устроил. Единственное замечание – рулевая колонка регулируется только по углу наклона. Мне этого хватило, но люди-то – они ведь разные…

Колеса.ру

Сам руль позаимствован у внедорожника Tank 300, причем практически безо всяких изменений, разве что внутренняя часть руля выполнена в форме логотипа бренда Poer. И это – правильный «внедорожный» руль без эргономических наплывов, но с удобным сечением, обтянутый качественной «цепкой» кожей. Такой руль удобно перекладывать «от упора до упора», а водителю пикапа приходится заниматься этим достаточно регулярно и на бездорожье, и при маневрировании на разгрузочных площадках.

Ну и, наконец, так сказать, информационное обеспечение. За него отвечают два дисплея. Первый с диагональю 12,3 дюйма выполняет роль как комбинации приборов, так и экрана бортового компьютера. И вот тут меня постигло некое разочарование: создатели автомобиля почему-то не воспользовались теми возможностями, которые предоставляют виртуальные панели приборов. В общем, панель эта имеет один и тот же вид, заданный раз и навсегда, причем показания спидометра и тахометра выдаются исключительно в цифровом виде. А ведь многие люди лучше воспринимают показания приборов со стрелками, пусть даже эти приборы будут «нарисованными». Ну а тачскрин с диагональю 10,25 дюйма обслуживает головное медиаустройство, изначально оснащенное системами Android Auto и Apple CarPlay. USB-слоты (один – для подключения сопрягаемых телефонов, второй – только для зарядки) расположены на передней панели, и это хорошо, поскольку позволяет без особых проблем на ходу переподключить «отвалившийся» телефон, для которого, кстати, предусмотрена специальная ниша с нескользящим покрытием. Еще одна «фишка» Poer KingKong – слот USB в основании салонного зеркала дальнего вида для подключения видеорегистратора.

Ну и, заканчивая описательную часть, отмечу наличие T-образных дневных ходовых огней, массивную облицовку радиатора с шестиугольными сотами, огромный логотип марки Poer (на мой вкус, лучше было бы уменьшить его раза в два – было бы не так аляповато) и не слишком понравившиеся мне подштамповки, обрамляющие сзади и передние, и задние крылья. По мне – так весьма сомнительное решение. Хотя – многим нравится…

Ну а теперь – «ключ на старт»! И это не метафора – для запуска двигателя KingKong нужно повернуть классический ключ, хотя в Китае продаются и версии с бесключевым доступом и запуском двигателя с кнопки. Ну, поехали… И автомобиль сразу начинает удивлять. Во-первых, после первого же взгляда на эту «зверюгу протяженно сложенную» ты подсознательно ожидаешь, что радиус поворота у нее будет, как у авианосца. Ан нет! То есть маневрирует KingKong несколько хуже, чем конкуренты с меньшей колесной базой, но эта разница не так уж велика: к примеру, радиус поворота Toyota Hilux составляет 6,2 метра, а Poer KingKong – 6,4. Во-вторых, по ровному асфальту KingKong едет на редкость плавно, практически не замечая ни мелкие неровности, ни пологую волну. В третьих, в салоне автомобиля на удивление тихо: и шум двигателя не давит на уши, а колесного шума и вовсе не слышно! На самом деле удивляться тут особенно нечему – ведь экипаж пикапа находится как бы в отдельной капсуле, изолированной от источника шума и рамой, и подушками крепления кузова, и воздушной прослойкой.

KingKong поставляется в Россию с двумя типами двигателей: двухлитровым бензиновым турбомотором GW4C20B мощностью 190 л.с. (хорошо знакомым по таким моделям, как Haval F7 и F7x) и двухлитровым турбодизелем GW4D20M мощностью 150 л.с., а в паре с ними работает безальтернативная 6-ступенчатая механическая коробка. Моторы эти по своему характеру достаточно разные. Бензиновый мотор мощнее, и, как отметил мой напарник по тест-драйву, с ним «динамика присутствует». Мотор охотно крутится до 4-5 тысяч оборотов, и обгон какой-нибудь фуры не представляет особых проблем. Более того, мне постоянно приходилось следить за спидометром, чтобы не нарушить скоростной режим под камеру. Вот только переключать передачи вниз оказалось не слишком удобно. Нет, рычаг не походил на «мешалку в бочке с киселем» и не заставлял вспомнить недобрым словом вазовские восьмерки и девятки, но все-таки и ходы рычага могли бы быть поменьше, а избирательность переключений – получше.

Именно поэтому мне больше понравилась дизельная версия. С дизелем KingKong, конечно же, не демонстрирует особой прыти, и обгонять на таком пикапе сложнее: переключился вниз, вышел на обгон – и сразу вверх, чтобы не перекрутить двигатель. Зато полка крутящего момента у него куда шире, и начинается она не на двух тысячах, а на отметке в 1400 оборотов. Соответственно, первая передача вообще нужна только для того, чтобы тронуться с места. Тронулся – и сразу на вторую, разогнался до 30-40 – и сразу четвертую. Более того, можно трогаться сразу со второй. Разогнался до 60 – включай пятую, а дальше можно ехать, как на автомате, вообще без лишних переключений, причем на пятой передаче автомобиль может разгоняться (правда, не слишком шустро) даже на небольших подъемах!

Колеса.ру

А вот с подвеской дело обстоит несколько сложнее. Я изначально напряженно ожидал, когда начнет проявлять себя «пикап-эффект», заставляющий активно корректировать траекторию в поворотах и жалеть, что в кузове не лежит хотя бы бетонный блок весом килограммов этак триста. Но нет, в поворотах KingKong вел себя вполне конкретно, и даже на грейдере, где я попробовал сорвать в занос задний мост, система стабилизации работала просто замечательно. Этот эффект проявился в другом: на первом же серьезном ухабе автомобиль буквально содрогнулся. И дальше все шло примерно в том же ключе: «глымп!» – проходит через препятствие передний мост. «Бубум» – грохочет задний, и весь автомобиль содрогается вместе со всеми, кто в нем находится. И ничего не поделаешь – задний мост подвешен на полуэллиптических пятилистовых рессорах, и эта подвеска рассчитана в первую очередь на работу под нагрузкой, а с пустым кузовом она воспринимается как слишком жесткая.

И если она воспринимается как очень жесткая на первом ряду сидений, то что же чувствуют пассажиры второго ряда? Я специально пересел на задний диван, причем как раз перед проездом по бугристому грейдеру, и знаете, что скажу? Я ожидал, что будет много хуже. Да, трясет, но, так сказать, в пределах допустимого.

Колеса.ру

Но, пожалуй, самым интересным этапом тест-драйва стал внедорожный маршрут. Ни для кого не секрет, что всплеск интереса к пикапам в середине нулевых годов стал желание приобрести «внедорожникозаменитель», то есть приличный автомобиль на раме и с понижающей передачей в раздаточной коробке, но по относительно доступной цене, поскольку запретительные пошлины перекрыли доступ подержанных полноприводных автомобилей из Европы и США. Вот тогда десятками тысяч продавались и Mitsubishi L200, и Great Wall Deer.

Сразу нужно отметить: не стоит воспринимать Poer KingKong как подходящий инструмент для штурма экстремального бездорожья. Его потенциал безжалостно ограничивает геометрия: сочетание длинной колесной базы и не самого большого дорожного просвета автоматически подразумевает и не лучший показатель угла рампы, который равен всего 16 градусам, а это значит, что опасность уложить автомобиль на брюхо на каком-нибудь перегибе рельефа вполне реальна. Да и к колеям стоит относиться с изрядной опаской: 200 мм дорожного просвета – далеко не лучший показатель в классе, более того, у большинства конкурентов этот показатель куда лучше (Mitsubishi L200 – 220 мм, Toyota Hilux – 227 мм, Isuzu D-Max – 235 мм). Даже выпускавшийся в нулевых Great Wall Deer мог похвастаться просветом в 210-240 мм! И допустимая глубина преодолеваемого брода – так себе, по нынешним временам – ровно полметра (справедливости ради, у УАЗ-469 и старого Land Rover Defender – столько же).

Но и с углами въезда и съезда тоже все не слишком хорошо. Эти показатели составляют 25 и 22,5 градуса соответственно. У «настоящих» внедорожников эти показатели, как правило, превышают 30 градусов, причем когда конструкторы ориентируются именно на экстрим, они стараются сделать углы въезда и съезда либо равными, либо укоротить задний свес настолько, чтобы угол съезда оказался больше угла въезда. Естественно, в случае с пикапами это невозможно – как правило, грузовая площадка выдается за заднюю ось почти на метр. Но в нашем случае и передний свес достаточно велик, так что к препятствиям стоит подъезжать достаточно осторожно.

Колеса.ру

Но на бездорожье средней тяжести KingKong чувствует себя более чем уверенно. Итак, останавливаемся, коробку – в нейтраль, нажимаем на кнопку 4L на передней панели. Ждем несколько секунд, включаем вторую передачу и трогаемся с места. Есть! Порядок – индикатор на кнопке перестал мигать и загорелся ровным красным светом. Это означает, что понижающая передача с передаточным отношением 2.48 в раздаточной коробке BorgWarner успешно включилась в работу. Вообще-то инструкторы рекомендовали ехать на первой передаче, но я привык к тому, что весь оффроуд делается на второй пониженной – и риск сорвать колеса в пробуксовку меньше, и мотор не надо насиловать.

Вот и первое серьезное препятствие – 60-процентный подъем, причем к вершине ведет не идеально ровная прямая, на траектории есть поворот, так что лучше заранее принудительно включить систему кругового обзора. Вот передний мост заходит на подъем – и все, теперь лучше смотреть только на монитор, потому что в лобовом стекле ты увидишь только весеннее небо. А смотреть нужно внимательно, потому что сразу за перегибом трасса делает крутой поворот, и нужно чуть заблаговременно выкрутить руль «на полную», иначе не впишешься. А теперь – такой же крутой спуск и тоже с поворотами. Крутой настолько, что аж дух захватывает, и перед началом движения ты траектории не видишь, как сейчас принято говорить, «от слова совсем». И вновь выручают видеокамеры… Переключаемся на первую, машина буквально рушится передком вниз, убираем ноги с педалей – и пикап послушно ползет вниз, причем ползет не слишком быстро, позволяя точно следовать идеальному маршруту. Заметьте, никаких электронных помощников для таких упражнений у автомобиля нет, но их прекрасно заменяет понижающая передача. Главное – педаль тормоза не трогать.

Колеса.ру

Несколько сложней выглядит ситуация с диагональным вывешиванием. KingKong не может похвастаться наличием принудительных блокировок – в переднем мосту и вовсе стоит свободный дифференциал. Но вот в заднем установлен самоблокирующийся дифференциал кулачкового типа, и он реально помогает одолеть препятствие, на котором одно из задних колес повисло в воздухе. Одно не слишком хорошо: самоблок срабатывает не сразу, а лишь тогда, когда буксующее колесо успевает провернуться, и автомобиль при этом двигается вперед не ровно, а хорошо ощутимыми рывками. На жестких буграх это не опасно, а вот в глубоком снегу так можно и застрять – буксующее колесо успеет выкопать ямку, на нагруженное передастся слишком большой момент, оно тоже провернется – и всё, сидим. Точнее, не сидим, а вылезаем и беремся за лопаты…

И все же в целом при движении по бездорожью ты чувствуешь себя очень уверенно. Мой напарник по тесту, который сразу признался в полном отсутствии оффроудного опыта, поначалу очень напрягался, а после пришел в восторг: «Не думал, что все так просто, машина сама всё делает!».

В целом пикап оставил весьма позитивное впечатление, и это уже не первый случай, когда китайский автомобиль оказывается лучше, чем ты ожидаешь. И название китайские маркетологи придумали удачное: как вы помните, чудовищный монстр по имени Кинг-Конг покорился даже слабой девушке. Вот и Poer KingKong вполне дружелюбен к водителю и предъявляет только одно требование: водитель должен уметь ездить на автомобиле с механикой. А ведь в Китае продается и версия с 6-ступенчатым автоматом, но в России она недоступна, по крайней мере пока. Почему? По всей видимости, руководство компании испугалось того, что двухпедальный вариант окажется слишком дорогим, ведь наше «дружелюбное чудовище» и без того нельзя назвать дешевым.