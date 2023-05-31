Величие и грех Tesla: с чего начинала и к чему пришла одиозная компания

Tesla — американский производитель электрических автомобилей, высокоскоростных зарядных станций и литий-ионных аккумуляторов, основанный в 2003 году. С момента своего зарождения, поводом для которого частично стал успех первого гибридного автомобиля Toyota Prius, компания Tesla изменила восприятие электромобилей во всем мире буквально за одно десятилетие, предложив не только экологически чистые и доступные автомобили, но и быстро развивающуюся инфраструктуру зарядных станций в США, без которых электрокары бесполезны. Давайте изучим, с чего начинала Tesla, и к чему она пришла.

© Tesla

Tesla

Зарождение компании и ее основатели

Tesla основана 1 июля 2003 года инженерами Мартином Эберхардом и Марком Тарпенингом. И тут многие подумают, что это ошибка, так как основателем Tesla считается известный предприниматель и миллиардер Илон Маск. Но ошибки нет, компанию действительно основал не Илон, а Мартин и Марк. А Маск изначально был инвестором, который заинтересовался идеей и после пары обсуждений согласился принять участие в проекте.

Wikipedia Commons

Изначально Илон вложил 6,5 млн долларов, что позволило ему стать председателем совета директоров. Позже миллиардер повторно вкладывался в компанию и привлекал других инвесторов, среди которых числится даже банк J.P. Morgan и создатели Google – Ларри Пейдж и Сергей Брин. Также в проект вложилась Toyota, которая на примере Prius’а поняла, что электромобили могут стать нашим будущем весьма скоро. Позже в компанию "вошла" даже Panasonic, наладив выпуск аккумуляторов на новых фабриках, но первоначальный список инвесторов, по всей видимости, составляли компании, главы которых были в записной книжке Илона Маска в разделе «быстрый набор». По итогу сбора инвестиций Илон Маск назначил Эберхарда генеральным директором, а Тарпеннинга - вице-президентом и старшим инженером.

Как вспоминают основатели, на первых этапах компания, в которую вложились миллионами долларов, представляла нечто непонятное состоящее из нескольких человек, и если бы туда заглянули представители уже состоявшихся автомобильных брендов, они лопнули от смеха.

Впрочем, основателям было не смешно, мало того, достаточно быстро начались противоречия с главным инвестором. Видение будущего у Маска и Марка с Мартином критически различалось. Но так как финансово компания принадлежала не Марку и не Мартину, они были вынуждены покинуть Tesla, а Маск незамедлительно стал генеральным директором. Что это - простое несовпадение интересов или умышленное отжимание «Теслы», история умалчивает.

Отметим, на тот момент Tesla еще не продавала автомобили и мало кому была интересна, кроме друзей генерального директора. Да и сам Маск не был столь одиозной личностью, которая может ронять акции мегакорпораций одним твитом. Но вот что интересно: сразу после ухода основателей, компания оперативно запустила производство первой модели.

Есть предположение, что основатели не были согласны со стратегией Маска, которая предполагала создание дорогой машины, на вырученные деньги с продажи которой будет разрабатываться более дешевая массовая модель. Самая первая «Тесла», которая была построена британским производителем спортивных автомобилей Lotus, стоила 109 000 долларов в «базе». Также Маск требовал все больше и больше комфорта от первой модели, что и привело к такой задержке в выпуске первого авто. Какая-то из этих проблем, или все сразу по «чуть-чуть», скорее всего, и привели к разрыву отношений основателей с Маском.

Wikipedia Commons

В 2010 на волне успеха правительство США выдало компании заем в размере 465 млн долларов, который был закрыт уже в 2013. Займ позволил купить завод в Калифорнии для последующей сборки Tesla Model S, которая станет по-настоящему популярной. В этом же году Tesla вышла на IPO, что принесло 226 млн.

С 2012 года Tesla начала разработку и постройку собственных зарядных станций в США и Европе, а позже - и в других уголках планеты. В 2015 на рынок вышел первый кроссовер, который не сильно понравился покупателям, но хорошо закрепился по миру в статусе такси. Изначальный же план Маска сработал лишь в июле 2018-го: после выпуска бюджетной Model 3 стоимостью 35 000 долларов компания начала получать прибыль. Сегодня это кажется удивительным, но лишь с 2020 года Tesla является прибыльной компанией. Всё предыдущее десятилетие каждый год закрывался в убыток, причем иногда весьма серьезным.

Модельный ряд

Tesla Roadster

Первую модель Tesla под названием Roadster представили публике в июле 2006 года. Это был спортивный электромобиль на базе Lotus Elise, оснащенный батареей емкостью 53 кВтч, обеспечивающей дальность хода до 393 км. Полная зарядка аккумуляторов в то время занимала 3,5 часа. Автомобиль разгонялся до сотни всего за 4 секунды, что по тем временам невероятно быстро, да и сегодня - не медленно.

Производство началось в 2008 году, и до завершения выпуска в 2012 году было продано около 2 450 автомобилей. Вероятная причина сворачивания производства – истекший в конце 2011 года контракт с Lotus, что требовало перенастройки собственных производственных линий. Этим автомобилем владеют многие знаменитости, в числе которых и бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер.

Wikipedia Commons

Tesla Model S

В июне 2012 года в производство ушла Model S — полноразмерный электрический седан. Модель S оснащалась батареей емкостью от 60 до 80 кВтч, что обеспечивало дальность хода от 335 до 595 км. Автомобиль получил множество наград, включая "Автомобиль года" от журнала Motor Trend в 2013 году. Интересно, что новинка получилась намного дешевле предшественника и стоила от 49 000 долларов.

В 2016 году линейку Tesla S обновили и вместе с внешностью покупателям предложили новые аккумуляторы и даже полный привод. Самая быстрая версия, P100D, оснащалась батарей емкостью 100 кВтч, а мощность двигателей достигала 762 л.с. Это позволяло разгоняться до первой сотни всего за 2,4 секунды, что возносило Tesla S буквально на уровень суперкаров. Также именно в этом поколении существенно увеличили скорость зарядки и «50% за 20 минут» перестало считаться великим достижением.

Wikipedia Commons

Tesla Model X

В сентябре 2015 года Tesla выпустила Model X — электрический кроссовер с дверьми типа "крыло чайки". Model X также предлагался с различными вариантами батарей, обеспечивающими от 381 до 542 км хода. Model X получил множество положительных отзывов и наград, а в 2016 году был признан "Самым безопасным внедорожником" по версии NHTSA. Самой дикой версией авто была P90D с суммарной мощностью моторов 772 л.с., что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а с дополнительным пакетом Ludicrous Speed Upgrade - всего за 3,2 секунды. Кроссовер мог быть как пяти-, так и семиместным, все зависело от комплектации и пожеланий клиента.

На начальном этапе завод столкнулся с проблемами открывания дверей в форме крыла чайки и охлаждения двигателей в топовой версии. Этим компания объяснила очередной перенос выпуска серийных моделей. Предзаказ оформило 25 000 покупателей, и все они ждали практически год. Но модель все равно оставалась проблемной: уже в 2016 году Tesla отозвала 9136 экземпляров из-за дефектов подвески и проблем с обшивкой крыши. Владельцы по сей день жалуются на низкое качество Tesla Model X, причем даже в программной части, не говоря уже про частые поломки аппаратной. При этом стоимость Model X составляла около 138 000 долларов.

Tesla

Tesla Model 3

В марте 2016 года компания представила свой четвертый автомобиль - Model 3, компактный электрический седан для массового рынка. Стоимость стандартной версии по сей день составляет 35 000 долларов, что делает ее самой дешевой моделью концерна. Model 3 стартовала в июле 2017 года и стала самым продаваемым электрическим автомобилем в мире в 2018 году.

Модель предлагается с батареями различной емкости, обеспечивающими дальность хода от 354 до 568 км. Первая версия машины была заднеприводной и разгонялась до сотни за 5,6 сек, и только в 2018 года стала доступна полноприводная Model 3 с увеличенной производительностью и разгоном за 3,5 секунды с пакетом Performance. В сентябре 2018 года модель получила всевозможные премии в области безопасности и максимальные оценки во всех тестах.

Tesla

Tesla Model Y

В попытках составить конкуренцию взрослым кроссоверам типа VW Touareg и Lexus RX, Tesla разработала и показала в 2019 году модель Model Y. В серийное производство по традиции она ушла только через год – в январе 2020. Новинку построили на базе Model 3, поэтому отличается она, по сути, лишь кузовом. Model Y предлагается с батареями различной емкости, обеспечивающими от 480 до 505 км хода. Но главное различие, конечно же, в мощности и разгоне до первой сотни: 3,7 и 5 секунд. Для бюджетного семейного кроссовера - это хорошие показатели, которые не могут обеспечить вышеназванные бензиновые конкуренты.

Tesla

Tesla Model S Plaid

Несмотря на то, что это тоже Model S, но приставка Plaid означает, что перед вами совершенно другой автомобиль, который показали миру лишь в 2021 году. Основная фишка в том, что это была самая быстрая «Тесла», которая способна разогнаться до 100 км/ч всего за 2 секунды и набирать 320 км/ч. При этом, при размеренной езде запас хода у нее достигал 630 км.

Также в машине появились новые мониторы и система способная тянуть игру Cyberpunk 2077 в 60 fps, что было продемонстрировано прямо во время презентации. Это стало возможным благодаря железу, аналогичному PlayStation 5.

За самую простую версию Plaid просили от 130 000 долларов, а приятные для повседневного использования комплектации стоили более 150 000. В 2023 году вышла новая версия под названием Model S Plaid Track Package (+20 000 долларов), в котором покупатели нашли более эффективную тормозную систему, кованые диски и спортивные покрышки. С этим же пакетом появилась и максимальная скорость в 320 км/ч, которая до этого была лишь на рекламных буклетах.

Tesla

Tesla Cybertruck

В ноябре 2019 года Tesla представила первый электрический пикап — Cybertruck. Автомобиль привлек внимание футуристическим и необычным дизайном в стиле «киберпанк», а также впечатляющими характеристиками. Cybertruck предлагается в трех вариантах с различным количеством двигателей (от одного до трех) и разной дальностью хода (от 482 до 800 км). Как обычно, главная разница заключается в разгоне. Так, самая медленная версия разгоняется за 6,5 секунд и оснащается лишь задним приводом (один мотор), средняя - за 4,5 секунды на полном приводе (два мотора), и самая быстрая - за 2,9 и едет также на полном приводе (три мотора).

Стоимость в "базе" начинается с 40 000 долларов за одномоторную версию и достигает 70 000 долларов за трехмоторную. Также покупателям обещают пневмоподвеску с автовыравниванием, дорожный просвет 40 см и угол заезда 35 градусов. Но все это лишь слова на бумаге, так как запланированное на 2021 год производство было перенесено сначала на 2022, а потом и на 2023 год. И нужно отметить, что 2023 уже идет, а данных о старте продаж, или хотя бы запуске конвейера, так и не поступало. С чем связана такая большая задержка – не понятно, но это уже входит в привычку у Tesla, которая сначала показывает что-то, а потом еще несколько лет допиливает.

Tesla

Tesla Semi

Если вы думаете, что «тесла» производит только легковые машины – вы ошибаетесь, так как еще в далеком 2017 году компания представила первый грузовой электрический автомобиль — Tesla Semi. Просто по уже сложившейся традиции, производство стартовало лишь в 2022 году, хотя опытные экземпляры показывали в Калифорнии еще в 2018.

Этот грузовик обладает дальностью хода от 483 до 805 км (в зависимости от версии) и способен разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд с полной загрузкой. Предзаказов достаточно много, но данных о том, что кто-то из обычных покупателей получил хотя бы один грузовик – нет.

Автомобиль очень спорный как минимум тем, что рассчитан всего на одного человека – водителя, который сидит в центре кабины. Окна не открываются, панель приборов - только в виде дисплеев, а чтобы оплатить проезд на пропускном пункте, придется и вовсе выходить на улицу. Естественно, проект сразу подвергся мощной критике со стороны профессиональных дальнобойщиков. Дело в том, что в дальней дороге самое важное для водителя - это комфорт, а тут комфортом не то, что обделили, в Semi даже спального места нет. Также водители предполагают, что из-за большой площади остекления и «лежачего наклона» кабина будет превращаться в парник, что будет мешать управлению и увеличивать расход энергии на кондиционирование. В общем на текущий момент, очень много вопросов и почти нет ответов. Коммерческий транспорт не терпит экспериментов, потому что люди работают на нем круглосуточно.

Tesla

Tesla Roadster 2

По уже сложившейся традиции, в 2017 году Маск анонсировал выпуск второй версии Tesla Roadster – автомобиля, с которого началась история компании, со стартом продаж в 2023 году. Всего-то шесть лет нужно подождать, ничего страшного. Новый Roadster обещает стать самым быстрым серийным автомобилем в мире, с разгоном от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды и максимальной скоростью свыше 400 км/ч. Дальность хода составляет поразительные 1 000 км. Все это стало возможным благодаря новым аккумуляторам на 200 кВтч.

Новинка будет оснащаться стеклянной крышей, под которой поместятся водитель и три пассажира, таким образом посадочная формула соответствует значению «2+2». Заказы на новый родстер компания начала принимать сразу после презентации и даже запустила партнерскую программу, согласно которой чем больше вы привели покупателей, тем выше будет персональная скидка на Roadster 2. Чтобы получить скидку 100%, необходимо привести 55 покупателей, которые внесут предоплату.

Tesla

Инфраструктура и экология

Одним из ключевых направлений в развитии компании Tesla является создание сети зарядных станций — Supercharger. Начиная с 2012 года компания активно строит зарядные станции по всему миру, что позволяет владельцам электромобилей Tesla путешествовать на большие расстояния без проблем с зарядкой.

Кроме того, Tesla активно разрабатывает решения для хранения энергии, такие как Powerwall (домашние аккумуляторы) и Powerpack (крупные аккумуляторы для предприятий и городской инфраструктуры). Эти продукты позволяют интегрировать возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели и ветряные генераторы, в повседневную жизнь и производственную сферу.

Tesla

Tesla также внедрила солнечные крыши – стильные и эффективные солнечные панели, интегрированные непосредственно в кровлю домов. Такие решения позволяют домовладельцам экономить на электроэнергии и снижать вредные выбросы в атмосферу.

Tesla

Говорить об эффективности проектов не видится возможным, так как Tesla не раскрывает количество уже реализованных домов, иными словами, статистика проектов засекречена.

Автопилот и развитие беспилотных автомобилей

Одной из ключевых технологий Tesla является система автопилотирования. В 2014 году компания предложила своим клиентам функцию Autopilot, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль, функцию поддержания полосы движения, автоматическое переключение дальнего и ближнего света, а также автоматическую парковку.

Tesla

Tesla постоянно работает над улучшением системы, внедряя новые функции и обновления. В будущем компания планирует полностью автономные автомобили без участия водителя в процессе управления. На сегодняшний день вершиной автопилотирования в «тесле» является программа Tesla Full Self-Driving. Но есть одно большое «но» — все это работает только в Северной Америке и за доплату. Есть планы по масштабированию системы на Канаду и Европу, но пока что не реализованы и они. Поэтому говорить о широкомасштабном применении полноценного автопилота в мире на сегодняшний день не приходится, и вряд ли это станет доступным в ближайшее десятилетие.

Заключение

За относительно короткий период существования Tesla превратилась из стартапа в одного из лидеров автомобильной индустрии. Своими инновационными подходами и смелыми решениями компания изменила отношение к электромобилям, сделав их доступными, привлекательными и функциональными. Благодаря Tesla, электромобили стали популярнее, что в свою очередь стимулировало других автопроизводителей разрабатывать свои собственные электрические модели.