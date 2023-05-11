Правда ли, что нужно почаще загонять движок в красную зону. Автоэксперт все объяснил
Вопрос о том, какие обороты двигателя предпочтительнее поддерживать для увеличения его ресурса - один из достаточно часто обсуждаемых и соответственно - спорных. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, можно ли часто загонять движок в красную зону.
"Некоторые водители считают, что на чужом или прокатном автомобиле нет красной зоны тахометра и мотор можно крутить "в отсечку", не обращая внимания на то, что электронный ограничитель оборотов старательно препятствуют попыткам водителя-энтузиаста продавить педалью газа дырку в полу.
Вообще красная зона тахометра обозначена таким тревожным цветом не просто так. Дело в том, что у любого мотора есть два важных параметра, о которых водители просто обязаны знать. Это крутящий момент и мощность. И хотя в большинстве случаев по мере роста оборотов двигателя его мощность растет, есть один нюанс.
Характеристика крутящего момента такова, что задолго до достижения максимальных оборотов двигателя он начинает уменьшаться. Это связано с особенностью наполнения цилиндров рабочей смесью воздуха и топлива. Да и мощность тоже не растет до бесконечности и по мере приближения к максимальным оборотам также начинает падать.
Так что уже только по этим причинам нет никакого смысла "выкручивать" мотор до отсечки. Но есть еще один нюанс. Дело в том, что чем выше обороты двигателя, тем большую нагрузку начинают испытывать детали шатунно-поршневой группы и газораспределительного механизма. В результате возникает повышенный износ двигателя и, как следствие, снижение его мощности и крутящего момента. То есть достигается совершенно противоположный ожиданиям пилота эффект.
С учетом того, что мотор это одна из наиболее дорогих деталей современного авто, привычка постоянно "крутить" двигатель может быть очень дорогой. Да и вы, наверное, часто встречаете в потоке машин любителей нажать на газ, автомобили которых оставляют после себя устойчивый запах сгоревшего масла и жареных гвоздей. Так что надо уметь ездить не на максимуме мощности, а на максимуме крутящего момента. И, в принципе, все современные машины с автоматическими коробками передач реализуют именно такую концепцию мобильности", - отметил эксперт.