Можно ли часто загонять движок в красную зону?

С учетом того, что мотор это одна из наиболее дорогих деталей современного авто, привычка постоянно "крутить" двигатель может быть очень дорогой. Да и вы, наверное, часто встречаете в потоке машин любителей нажать на газ, автомобили которых оставляют после себя устойчивый запах сгоревшего масла и жареных гвоздей. Так что надо уметь ездить не на максимуме мощности, а на максимуме крутящего момента. И, в принципе, все современные машины с автоматическими коробками передач реализуют именно такую концепцию мобильности", - отметил эксперт.