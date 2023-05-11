Что делать, если пропал сигнал GPS у навигатора
Сегодня трудно найти водителя, который хранит в автомобиле бумажные карты города. Этого не требуется, так как смартфоны плотно вошли в нашу жизнь больше десяти лет назад и заменили собой всё аналоговое. Но в этом и заключается потенциальная проблема – мы слишком сильно зависим от одного устройства, которое хранит не только карты города, но и телефоны родных и близких, персональную информацию, банковские карты и все, что только можно оцифровать. Но представьте себе, что в какой-то момент смартфон теряет сеть и сигнал GPS (а сегодня такое происходит все чаще и чаще), а вы привыкли возвращаться домой не смотря на карту, а ориентируясь по голосовым подсказкам навигатора. Что делать в такой ситуации и как к ней подготовиться?
Если вы новичок на дороге, то первым делом, несмотря на все навигаторы и электронику, купите бумажные карты и положите их куда-нибудь в багажник автомобиля. Они ничего не весят и не занимают места, зато, когда вы окажетесь без связи, они проведут вас по городу и его окрестностям. Бумажные карты актуальны очень долго, не менее пяти лет, поэтому можете не пугаться того, что они не получают постоянных обновлений. Даже если где-то появится новая дорога, на общей схеме дорог и расположении объектов это никак не отразится, и вы попадете в пункт назначения. Если планируется поездка в незнакомую местность, можете рядом положить компас – лишним не будет.
Разумеется, бумажные карты неудобны и лучше постараться воспользоваться смартфоном, но для этого необходимо иметь заранее скаченные карты в высоком разрешении. Если этого не сделать, при потере связи перестанут загружаться карты, и вы не узнаете, в какую сторону двигаться. Большинство современных навигационных систем, вроде «Яндекс. Навигатор», умеют скачивать карты в высоком разрешении с отображением всех домов и даже рельефа, чем советуем вам воспользоваться. Даже если вы на повседнев используете другой навигатор, «Яндекс. Навигатор» можно просто скачать, потому что он умеет строить маршрут даже без подключения к сети. Единственное ограничение в таком режиме – отсутствие актуальных пробок на дороге. Если вам не нравится этот навигатор, вы можете воспользоваться аналогом от Google, или же «2ГИС», Maps.me и OSM (OpenStreetMaps). У каждого навигатора есть свои плюсы и минусы, поэтому есть смысл ознакомиться с каждым заранее и сделать выбор. Хранить более двух не рекомендуется, так как оффлайн карты в высоком разрешении занимают очень много места, иногда больше одного гигабайта на город.
Естественно, в случае потери сигнала GPS, даже на загруженной карте ваша позиция собьется, но не волнуйтесь, современные телефоны умеют определять свою позицию по WiFi и по сигналу от вышек сотовой связи. Поэтому в городе при отключении GPS достаточно сбавить скорость или вовсе остановиться, и немного подождать: аппаратура справится.
Помимо смартфонов, можно использовать аппаратные навигаторы, которые заточены именно под это. Продвинутые модели ловят все типы глобальных систем позиционирования и работают с несколькими симкартами. У них меньше всего шансов утратить связь со всеми видами соединений одновременно. Также они продаются с собственными навигационными системами с уже закаченными картами, поэтому всю головную боль за вас возьмет на себя производитель, вам нужно будет лишь периодически обновлять карты, чтобы подгружались мелкие изменения. Такой тип устройств тоже умеет работать без подключения к спутникам и всегда приведет к месту назначения. Более того, такие навигаторы всегда работают от бортовой сети, поэтому проблема разряженного аккумулятора их не коснется, в отличие от смартфона, для которого в самый ответственный момент вечно не находится провод под рукой.