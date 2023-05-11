Что делать, если пропал сигнал GPS у навигатора

Сегодня трудно найти водителя, который хранит в автомобиле бумажные карты города. Этого не требуется, так как смартфоны плотно вошли в нашу жизнь больше десяти лет назад и заменили собой всё аналоговое. Но в этом и заключается потенциальная проблема – мы слишком сильно зависим от одного устройства, которое хранит не только карты города, но и телефоны родных и близких, персональную информацию, банковские карты и все, что только можно оцифровать. Но представьте себе, что в какой-то момент смартфон теряет сеть и сигнал GPS (а сегодня такое происходит все чаще и чаще), а вы привыкли возвращаться домой не смотря на карту, а ориентируясь по голосовым подсказкам навигатора. Что делать в такой ситуации и как к ней подготовиться?

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Если вы новичок на дороге, то первым делом, несмотря на все навигаторы и электронику, купите бумажные карты и положите их куда-нибудь в багажник автомобиля. Они ничего не весят и не занимают места, зато, когда вы окажетесь без связи, они проведут вас по городу и его окрестностям. Бумажные карты актуальны очень долго, не менее пяти лет, поэтому можете не пугаться того, что они не получают постоянных обновлений. Даже если где-то появится новая дорога, на общей схеме дорог и расположении объектов это никак не отразится, и вы попадете в пункт назначения. Если планируется поездка в незнакомую местность, можете рядом положить компас – лишним не будет.

РИА Новости

Разумеется, бумажные карты неудобны и лучше постараться воспользоваться смартфоном, но для этого необходимо иметь заранее скаченные карты в высоком разрешении. Если этого не сделать, при потере связи перестанут загружаться карты, и вы не узнаете, в какую сторону двигаться. Большинство современных навигационных систем, вроде «Яндекс. Навигатор», умеют скачивать карты в высоком разрешении с отображением всех домов и даже рельефа, чем советуем вам воспользоваться. Даже если вы на повседнев используете другой навигатор, «Яндекс. Навигатор» можно просто скачать, потому что он умеет строить маршрут даже без подключения к сети. Единственное ограничение в таком режиме – отсутствие актуальных пробок на дороге. Если вам не нравится этот навигатор, вы можете воспользоваться аналогом от Google, или же «2ГИС», Maps.me и OSM (OpenStreetMaps). У каждого навигатора есть свои плюсы и минусы, поэтому есть смысл ознакомиться с каждым заранее и сделать выбор. Хранить более двух не рекомендуется, так как оффлайн карты в высоком разрешении занимают очень много места, иногда больше одного гигабайта на город.

Естественно, в случае потери сигнала GPS, даже на загруженной карте ваша позиция собьется, но не волнуйтесь, современные телефоны умеют определять свою позицию по WiFi и по сигналу от вышек сотовой связи. Поэтому в городе при отключении GPS достаточно сбавить скорость или вовсе остановиться, и немного подождать: аппаратура справится.

РИА Новости