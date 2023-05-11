С какого момента отсчитывают срок лишения прав?

«Прав лишили заочно, так как на суде присутствовать не смог. Соответственно, права в суд не сдавал. Срок подошел к концу, а когда я пошел сдавать экзамены, в ГАИ забрали права, проверили по компьютеру и сказали, что лишение для меня только началось, так как документ надо было сдать. Это полная нелепица, ведь я не ездил (это можно проверить по отсутствию штрафов, например), к тому же сам пошел сдавать экзамен по ПДД. Какие у меня варианты?» - Станислав Павлов, Саратовская область