Эксперт рассказал о главных признаках неисправности автомобильного кондиционера

Fit Service: летом в необслуженном автомобильном кондиционере из-за влажности начинает коксоваться пыль
Не обслуженная перед летом автомобильная климатическая установка может не справиться с дорожной пылью, которая в повышенном количестве оседает в системе кондиционирования из-за влажности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.
«Перед летним сезоном лучше всего провести диагностику системы кондиционирования. Помимо чистки испарителя, необходимо заменить салонный фильтр. Если этого не делать, пыль, попадая во влажную среду, начинает коксоваться и тогда от неприятного запаха поможет избавиться только разбор и механическая чистка кондиционера», — предупредил Рузанов.
По его словам, засор кондиционера пылью может привести к поломке системы, ее главные признаки — это шум, возникающий в момент включения кондиционера, а также слабый приток воздуха в салон.
«Когда перестает дуть холодный воздух в салон или поток ослабевает — это и есть главные признаки неисправности кондиционера. О скором выходе из строя климатической системы могут говорить шумы и щелчки под капотом во время ее включения. В этом случае нужно проверять муфту компрессора, сам компрессор и приводной ремень. Если затянуть с посещением станции техобслуживания, то ремонт обойдется дорого», — рассказал специалист.
По словам эксперта, на неисправность кондиционера может указывать и неприятный запах при его включении. Для устранения проблемы придется чистить испаритель. Именно в нем развиваются бактерии, что приводит к появлению различных «ароматов».
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