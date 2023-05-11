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Fit Service: летом в необслуженном автомобильном кондиционере из-за влажности начинает коксоваться пыль

Не обслуженная перед летом автомобильная климатическая установка может не справиться с дорожной пылью, которая в повышенном количестве оседает в системе кондиционирования из-за влажности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Эксперт рассказал о главных признаках неисправности автомобильного кондиционера
© Газета.Ru

«Перед летним сезоном лучше всего провести диагностику системы кондиционирования. Помимо чистки испарителя, необходимо заменить салонный фильтр. Если этого не делать, пыль, попадая во влажную среду, начинает коксоваться и тогда от неприятного запаха поможет избавиться только разбор и механическая чистка кондиционера», — предупредил Рузанов.

По его словам, засор кондиционера пылью может привести к поломке системы, ее главные признаки — это шум, возникающий в момент включения кондиционера, а также слабый приток воздуха в салон.

«Когда перестает дуть холодный воздух в салон или поток ослабевает — это и есть главные признаки неисправности кондиционера. О скором выходе из строя климатической системы могут говорить шумы и щелчки под капотом во время ее включения. В этом случае нужно проверять муфту компрессора, сам компрессор и приводной ремень. Если затянуть с посещением станции техобслуживания, то ремонт обойдется дорого», — рассказал специалист.

По словам эксперта, на неисправность кондиционера может указывать и неприятный запах при его включении. Для устранения проблемы придется чистить испаритель. Именно в нем развиваются бактерии, что приводит к появлению различных «ароматов».

Ранее врач-терапевт клиники «Медси» Дарья Баютина рассказала «Газете.Ru», что неправильное использование кондиционера в автомобиле может привести к возникновению таких заболеваний, как легионеллез и тонзиллит.

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