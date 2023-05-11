Эксперт рассказал о главных признаках неисправности автомобильного кондиционера

«Когда перестает дуть холодный воздух в салон или поток ослабевает — это и есть главные признаки неисправности кондиционера. О скором выходе из строя климатической системы могут говорить шумы и щелчки под капотом во время ее включения. В этом случае нужно проверять муфту компрессора, сам компрессор и приводной ремень. Если затянуть с посещением станции техобслуживания, то ремонт обойдется дорого», — рассказал специалист.