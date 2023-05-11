Автоэксперт оценил информацию о дефиците иностранных запчастей в России

Владельцы автомобилей редких марок могут столкнуться с дефицитом автозапчастей, рассказал руководитель фирмы ДЭКС Андрей Лемигов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Вместе с тем, добавил он, запчасти для большинства иномарок представлены на рынке в нужном количестве и ассортименте.

«Запчасти есть, дефицита не наблюдается», - подчеркнул Лемигов.

По его мнению, на фоне международной повестки россиянам следует избегать покупки таких редких автомобилей, как Porsche и Jaguar.

Некоторые поставщики, предупредил Лемигов, поставляют для машин премиум-класса поддельные запчасти, доставленные «из подвалов Китая».