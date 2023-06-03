Выбираем первый мотоцикл: советы от опытных байкеров

Каждую весну на дорогах появляются новые мотоциклисты, которые впервые сели на байк. Первый мотоцикл – это серьезно. К выбору подходить нужно с максимальной ответственностью - от него будет зависеть, получите вы удовольствие или проблемы.

© РИА Новости

Первое, с чем нужно определиться, это где вы планируете ездить на мотоцикле. Многие ошибочно полагают, что можно купить то, что больше понравится визуально, а передвигаться можно где угодно. Такой подход быстро приведет вас к потенциальным проблемам, таким как травмы или поломки. Если вы планируете ездить в деревне по полям, а купите дорожный мотоцикл для асфальта, он начнет быстро ломаться, может «посыпаться» подвеска. По сути, есть три варианта мотоциклов для начинающих: городской (дорожный), для пересеченной местности и для путешествий (круизеры).

Видео дня

Первый мотоцикл имеет смысл купить новым, чтобы кататься на нем, а не ремонтировать его. Если вы думаете, что купить мотоцикл для новичка новым сегодня сложно, то вы ошибаетесь, и ниже мы укажем модели, которые можно купить без пробега.

Wikimedia Commons

Мотоцикл необходимо подбирать под конкретного водителя, это не универсальная вещь. Если в автомобиле настраиваются положения кресел и руля, то в мотоцикле таких опций не будет, поэтому следует учитывать рост и комплекцию владельца, иначе может оказаться так, что сидеть будет очень неудобно. Также нужно следить за весом мотоцикла – идеальной пропорцией считается 2:1 к весу водителя. Таким образом, если вес водителя составляет 70 кг, не следует покупать мотоцикл весом более 140-150 кг. Это связано с травмоопасностью и повседневной эксплуатацией. Во-первых, новичок имеет достаточно большие шансы упасть, и будет хорошо, если мотоцикл не слишком тяжелый, иначе возможна обширная травма. Во-вторых, если мотоцикл нужно будет поднять или вытолкать из ямы, вы снова вспомните эту золотую формулу, потому что вытаскивать в одиночку байк весом более 200 кг очень тяжело, а иногда и просто невозможно.

Yamaha

Теперь поговорим про мощность, потому что все хотят купить мотоцикл мощнее, а когда слышат про 10–15 л.с. сморщившись отворачиваются. А зря отворачиваются, потому что первым байком должен быть малокубаторник от 125 до 250 кубов. Это оптимальные значения, которые позволят достаточно динамично передвигаться в потоке, но не позволят разогнаться слишком быстро, а также не смогут сделать это за пару секунд.

Первый сезон – самый опасный, так как еще нет опыта, нет понимания происходящего на дороге и нет привычки к поведению транспортного средства. До спортивных мотоциклов объемом 0,6 литра и выше, нужно дорасти как головой, так и рефлексами, в противном случае критически вырастает вероятность попадания в ДТП, а мотоциклист очень уязвимый участник дорожного движения.

Более того, малообъемные мотоциклы крайне просты, а значит меньше поводов ломаться. При объеме двигателя до 250 кубов зачастую используется воздушное охлаждение, а значит никаких помп и антифризов с лишними патрубками. Все это упрощает владение и снижает вес мотоцикла.

Wikimedia Commons

Теперь несколько моделей, на которые стоит обратить внимание новичкам.

Yamaha YBR 125

Yamaha

Однозначный хит неподвластный времени, это дорожный Yamaha YBR 125, который выпускается уже двадцать лет. Мотор объемом 125 кубов выдает 10 лошадок, ход передней вилки - 12 см и дисковые передние тормоза. Этот мотоцикл пережил уже четыре поколения и кажется, сдаваться не собирается, потому что спрос не падает по всему миру. При этом он славится невероятной надежностью, что сегодня очень важно. Вес всего 125 кг, что идеально для новичка.

Yamaha WR250R

Yamaha

Если вам нужен мотоцикл для дачи, деревни и просто пересеченной местности, имеет смысл обратить внимание на чуть более мощный Yamaha WR250R. Объем мотора уже 250 кубов, а мощность 30 л.с. Этот мотоцикл спроектирован для движения по любым типам покрытия, на нем можно без проблем переехать поле с ямами благодаря большим ходам подвески. Здесь уже жидкостное охлаждение и в целом техника более серьезная с соответствующим ценником.

KTM 200 Duke

KTM

Еще один хороший вариант городского мотоцикла, это KTM 200 Duke. Как видно из названия, объем двигателя составляет 200 кубов при мощности 25 л.с. – хороший сбалансированный вариант, и не сильно дороже Yamaha YBR 125, и его также можно купить новым.

Bajaj Boxer

Bajaj

Если вы хотите относительно универсальный байк, присмотритесь к набирающей популярности индийской марке Bajaj, у нее есть серия Boxer, которая начинается со 125 кубов и мощности 12 л.с. Охлаждение воздушное, ход подвески большой, возможность перевозить пассажира и крепления багажника, в общем все, что нужно новичку. Стоимость при этом крайне невысокая, что явно большой плюс. Помимо полноценных мотоциклов, хоть и малокуботарных, мы советуем попробовать покататься на мопеде, которые, кстати, встречаются даже на больших колесах. Это будет нечто среднее между мотоциклом и простым мопедом, но не будет требовать навыков управления и поможет понять, как нужно ездить на дороге среди автомобилей с наименьшим количеством сложностей. А после него вы легко пересядете на полноценный мотоцикл и можно даже будет прыгнуть сразу на более объемный двигатель, вроде 0,4 – 0,6 литра.