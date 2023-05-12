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Автоэксперты рассказали, из-за чего появляется вибрация на кузове автомобиля во время движения

Тряска во время движения авто может свидетельствовать о сбое одного или нескольких узлов. Обычно причиной вибрации выступают колеса, узлы подвески или рулевое управление. Издание ТАРАНТАС НЬЮС провело беседу с опытными механиками и выяснило самые популярные причины.

Эксперты объяснили причины вибрации автомобиля во время движения
© Моя Москва.онлайн

Первой причиной тряски является отсутствие балансировки колес, поэтому не забывайте корректировать баланс каждые 10-15 тысяч километров пробега. Изношенные покрышки также могут являться одной из причин вибрации. При этом, чем быстрее выедете, тем сильнее будет биение.

Автомобилисты, разъезжающие автомобилях с задним или полным типом привода, могут почувствовать тряску из-за деформации подвесного подшипника или крестовины. Если в движении вы чувствуете вибрацию и также слышите шум, то скорее всего у вас повредился ступичный подшипник.

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