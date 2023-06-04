Правила съема: как сэкономить при аренде автомобиля

Аренда автомобиля – услуга популярная, особенно в туристических странах. Это же так приятно, не зависеть от такси, общественного транспорта и погоды. Но услуга аренды автомобиля в последнее время стоит все дороже, поэтому самое время подумать, как сэкономить и не переплатить лишнего. Для этого необходимо соблюдать несколько правил и уметь сравнивать предложения.

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Правила съема

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При бронировании отеля или самолета, после оплаты, вам скорее всего предложат трансфер или арендный автомобиль. Обычно эти предложения красиво оформлены и рассказывают об удобстве и большой выгоде, но не торопитесь принимать их. Как раз такие предложения обычно наименее выгодны, потому что лежат на поверхности и приняв его, вы скорее всего потеряете в деньгах.

Первое правило – не бронировать «день в день», потому что скорее всего все хорошие варианты будут разобраны, скидок вам не предоставят и навяжут еще какие-нибудь дополнительные условия. Оптимальный срок бронирования - хотя бы за две недели, а так, чем больше – тем лучше. Это позволит вам выбрать именно тот автомобиль, который вы хотите и по привлекательной цене.

Риа Новости

Не кликайте на первый попавшийся автосалон, обычно в любом более или менее крупном городе есть несколько прокатов, которые всегда конкурируют между собой. Если же вы планируете аренду в туристическом городе, то там будет десяток или больше точек аренды, и у каждой будут специальные предложения, поэтому сначала вам нужно найти местные прокаты и выбрать из них самые крупные, так как мелкие не могут позволить себе хорошие цены и большие промо-акции. На втором этапе постарайтесь отобрать тех, кто подгоняет автомобиль в точку вашего прибытия, чтобы не тратиться дополнительно на такси, за границей оно может быть очень дорогим.

Документы

При заключении договора до его оплаты, внимательно прочитайте все условия, чтобы в них не было странных правил или скрытых платежей. Зачастую устанавливается максимальный суточный пробег, нужно следить, чтобы этот пункт был четким, без плавающих границ и глупых правил, вроде «покидания домашней зоны», иначе за экскурсионную поездку в соседний городок, расположенный на другом берегу реки, придётся крупно доплатить.

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При оформлении страховки можно смело отказываться от всех дополнительных пунктов, вроде стихийных бедствий и падения метеоритов. В большинстве случаев базовая страховка покроет все ваши потребности даже при небольшом ДТП. Даже если менеджер настойчиво рекомендует поставить галочку около дополнительно пункта, этого можно не делать. Часто прокаты любят брать деньги даже за то, что вы возвращаете автомобиль на другую площадку этой же компании, и таких мелочей может набежать очень много. От любых навигаторов с местными картами тоже отказывайтесь, так как ваш смартфон ничем не хуже, нужно просто скачать приложение. Избегайте всех дополнительных платежей за любые услуги, вам нужен только автомобиль, ничего более.

Не лишним будет узнать заранее цены на бензин и дизель, а также прикинуть, на какие расстояния вы планируете покатушки. При большой разнице в цене между дизелем и бензином даже за одну неделю можно получить дополнительных трат на десятки тысяч рублей при активной езде. Кстати, при подписывании договора, обязательно спросите, с каким баком вы должны вернуть машину. Единственный верный вариант - "с полным мы вам дали - с полным и вернете". Если прокат скажет, что привезем машину с произвольным уровнем бензина, а вы потом вернете с тем же показателем - 100% вас потом попытаются обмануть на деньги.

Чтобы дополнительно снизить цену, можно написать на почту автопроката письмо с просьбой предоставить скидку. В этом нет ничего зазорного, так делают многие и в большинстве случаев, автосалон скидывает цену. Дело в том, что сдать автомобиль со скидкой лучше, чем не сдать его вообще, а если вы настолько активный, что решили написать письмо, значит при отказе вы можете уйти к другому прокатчику. Также часто в интернете можно найти купоны на скидки, этим тоже полезно пользоваться - получится сэкономить приличные деньги.

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Еще один важный момент касается залогового депозита, который просят при аренде автомобиля. Для начала узнайте, в каких случаях вам могут его не вернуть, потому что бывает так, что даже из-за небольшой царапины на автомобиле, полученной не по вашей вине, вам могут не вернуть всю сумму, и на такое лучше не соглашаться. Также лучше оставить залог наличными, а не путем заморозки на карте. Дело в том, что наличные вам обязаны вернуть в момент возврата автомобиля, а деньги на кредитке разморозятся через какое-то время. И если они по каким-то причинам не разморозятся, а вы уже будете в другой стране, решить проблему будет крайне сложно. Залогодержатель будет говорить, что средства разморожены, а ваш банк, что он не видит операции. Автор этого текста потерял почти 20 тысяч рублей как раз таким образом и это очень неприятно.