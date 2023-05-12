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Составлен топ-5 рекомендаций для продления жизни турбированному мотору

Современные производители автомобилей уже давно снижают рабочий объем двигателя, но для увеличения их мощности устанавливают турбины. Такая конфигурация позволяет сделать мотор более легким и экономичным. Эксперты портала Speedme выявили пять способов сохранить дольше срок службы двигателей с турбонаддувом.

Как продлить жизнь турбированному мотору
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Первое правило, которое надо запомнить автовладельцам — турбомоторы чувствительны к качеству масла, поэтому к вопросу выбора смазочного материала надо подходить ответственно. Не надо ориентироваться на предписанный производителем интервал смены масла в 15 000 километров, его надо менять в два раза чаще, особенно если машина эксплуатируется в городских условиях.

Во-вторых, нельзя сразу глушить мотор после остановки машины. Необходимо дать поработать турбине на холостых оборотах пару минут, чтобы охладиться потоками масла и антифриза.

В-третьих, двигателю с турбиной необходимо какое-то время, чтобы прогреться после холодного запуска. Также не нужно давить педаль газа в пол, пока масло не прогреется до 60-70 градусов.

В-четвертых, необходимо выбирать качественное топливо, так как турбированные моторы реагируют на качество бензина или дизеля. Особенно это касается старых моторов.

В-пятых, рекомендуется следить за состоянием воздушного фильтра, именно благодаря его работе в турбину подается чистый воздух без грязи и пыли. Воздушный фильтр на турбомоторе необходимо менять строго раз в год, а в условиях пыльного климата — 2 раза в год.

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