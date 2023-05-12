Русский "Атом": что нужно знать про первый отечественный электромобиль "Кама"

В 2021 году был основан российский стартап под названием "Атом", который грозился разработать отечественный электрокар. Спустя два года, в мае 2023, компания выкатила долгожданный прототип . Давайте разбираться, что же нам показали.

© Атом

На первый взгляд, новинка крайне смахивает на упрощенную версию BMW i3. Есть подозрение, что за основу для будущего «Атома» именно этого баварца и взяли, потому что сходство читается во всем: тип и форма кузова, механизм раскрытия дверей, элементы освещения и даже колесные диски. В целом это не удивительно, так как дизайн разрабатывался итальянской студией Torino Design, которая в свою очередь готовит дизайны для BMW, Ferrari и других топовых концернов. С точки зрения экономии бюджета отказ от придумывания велосипеда вполне логичен и оправдан.

ТАСС

Создатели «Атома» называют свое творение автомобилем-гаджетом и ориентируются в первую очередь на молодое поколение водителей, которое у них на сайте именуется «миллениалами без автомобиля». Сайт, кстати, очень занятный и технологичный, можете побродить по нему, если интересно. Там даже есть функция предзаказа автомобиля, но пока что предлагают оставить лишь почту для получения уведомлений. Разработчики называют новинку «небольшим хэтчбэком», в котором, по их словам, также прослеживается формат SUV. На самом деле, как и BMW i3, этот «Атом» не может полноценно относиться к какому-то конкретному типу, потому что не относится ни к одному ныне существующих на 100%. Это городской автомобиль, который очень хочется казаться модной новинкой и быть непохожим на других. При этом габариты действительно скромные – длина всего 4 метра, а ширина 1,78 метра. Столь компактные размеры, учитывая наличие заднего ряда сидений, привели к крохотному багажнику общим объемом 300 литров. Да, автомобиль позиционируется как городской, поэтому предполагается, что в нем не будут возить мешки с картошкой.

ТАСС

Дизайн действительно современный с узкими фарами и светящимся логотипом. На самом деле, на передней части насчитываются пять блоков освещения, из которых два блока противотуманки, вроде как. Но на текущем этапе сложно сказать, какой модуль будет основным, а какой будет использоваться в роли декора или габаритных огней.

Как таковая решетка радиатора отсутствует по причине своей ненужности. Вокруг колесных арок есть акцентные пластиковые расширители окрашенные в цвет крыши. Да, показанный автомобиль был двухцветным: черный и синий. Опять же, именно в таких цветах показывали в свое время BMW i3. Капот достаточно высокий, хочется верить, что он не будет ограничивать обзор: для городского автомобиля это очень важный параметр при парковке. Особый лоск придают выдвижные ручки, которые в «спящем» состоянии полностью прячутся в дверь на манер дорогих зарубежных автомобилей. Диски диаметром 18 дюймов не самые практичные, но, скажем так, на грани, потому что для 19 нужны очень ровные дороги и резина намного дороже. Но самая интересная деталь, это не выдвижные ручки, а распахивающиеся двери на манер все того же BMW i3 или Rolls-Royce. В салоне отсутствует центральная стойка, поэтому проникать в автомобиль будет достаточно комфортно даже крупным пассажирам.

ТАСС

В самом салоне нет, по сути, ничего кроме руля с интегрированным дисплеем, посредство которого и происходит управление климатом, мультимедиа и другими функциями. Выглядит необычно, но, пот отзывам на аналогичные варианты в китайский машинах, решение не самое удачное. Дело в том, что дисплей крутится вместе с рулем странной формы на манер Tesla. Соответственно, что-либо делать на нем можно только при полной остановке и выравнивании руля. Зачем создавать на ровном месте такие сложности – непонятно. Ну и для отслеживания текущей скорости придется смотреть исключительно на проекционный дисплей, который тут есть.

Разработчики заявляют, что это не просто дисплей, а целая система, на которой можно даже запускать игры. Только есть маленькое отличие от «теслы» - там большие дополнительные дисплеи и никто не предлагает играть на руле. Также для автомобиля разработана собственная операционная система AtomOS и даже магазин приложений для будущих разработчиков под названием Atomverse. Контролировать вирусную активность будет лаборатория Касперского, что должно защитить автомобиль от угроз.

ТАСС

Проблем с электроникой не предвидится и нам обещают кучу всевозможных помощников, которые будут контролировать уход с полосы движения, помогать при парковке, распознавать дорожные знаки и многое другое. Комплектующие для всего этого, само собой, не отечественные – среди партнеров названы Китай, Индия и Турция. Чисто российские сейчас, похоже, только аккумуляторы. Но опять же, все пока лишь в стадии разработки, поэтому судить рано: изготовление планируется начать лишь в 2025 году в Калининграде.

ТАСС

У проекта далеко идущие планы, которые предусматривают постройку и других автомобилей на платформе первого "Атома", благодаря ее модульности. В будущем планируется создание полноприводного автомобиля для движения по пересеченной местности, в то время как первая версия оснащена лишь задним приводом. На текущий момент технические характеристики не разглашаются, известно лишь, что запас хода около 500 км, но будет меняться в зависимости от версии. Разгон до первой сотни обещают примерно за 7-8 секунд, но это не точно.

ТАСС

Создатели успели заявить, что автомобиль адаптирован под требования каршеринга и такси, так как сможет контролироваться удаленно. При необходимости, можно будет не только заблокировать транспортное средство, но и задать максимальную скорость, управлять климат-контролем и мультимедиа. Также будут версии для такси без переднего пассажирского кресла и для доставки – вообще без кресел. Такое ощущение, что автомобиль уже затачивается не под массового городского пользователя, а для удовлетворения запросов бизнеса.

На сегодняшний день собрано лишь несколько экземпляров которые, по словам разработчиков, не могут ездить быстро и на дальние расстояния. Первая опытная партия из десяти штук планируется к концу 2023 года. Массовое производство запланировано на 2025 год, но пока неизвестно, где будет налажена сборка. Скорее всего, пока нет четкого понимания как и из чего будет собираться «Атом», нет смысла и вести переговоры с каким-либо заводом.

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