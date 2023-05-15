Как россияне приобретают премиальные авто в условиях санкций?

Продажи люксовых автомобилей с начала этого года резко подскочили. И это не в России, а на Украине. Как пишут местные СМИ, рост продаж составил 112%. Среди причин, как такое могло произойти, эксперты выделяют самую очевидную версию: люксовые авто идут на экспорт в Россию. Впрочем, эксперты, опрошенные Business FM, говорят о другой тенденции.

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

Рост продаж люксовых автомобилей на Украине рекордный. В списке самых продаваемых премиальных брендов свои позиции улучшили BMW, Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover, Porshe. В автосалонах — очереди, рассказали (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) украинским СМИ в местном агентстве AutoConsulting. Местные специалисты говорят о нескольких причинах. Это мысли покупателей с Украины о том, что лучше сейчас, (дальше будет хуже) и переориентация инвестиций с недвижимости в автомобили.

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Впрочем, главная причина, пишут украинские СМИ, — в дальнейшем транзите люксовых авто через Польшу и Белоруссию в Россию. Спецоперация спецоперацией, но премиальный авторынок на Украине был, и его хотят реализовать. За участие в такой схеме на Украине недавно арестовали предпринимателя из Львова. По данным украинской прокуратуры, за последние полтора года он перенаправил заказчикам из России 45 автомобилей на общую сумму в 3 млн евро. Попался бизнесмен на том, что пытался возместить НДС с вывезенных машин.

Впрочем, преувеличивать значение украинского люкса не стоит. Скорее всего, речь идет о частных случаях. Премиальные авто везут в транзитную Белоруссию откуда угодно, и Украина в общем списке теряется, отмечает частный автодилер Николай Барулин :

— В основном везется из Европы прямым путем в Белоруссию, там работает посредник — контрагент. Растаможивает машины, дальше тралом, если это новые машины, гонится все в Москву. Такая же история с Казахстаном, Дубаем. В Белоруссии абсолютно честная таможня, просто 50% льготы.

— А какие предпочтительные марки?

— Как правило, везутся либо под заказ, либо такие распространенные, как Audi, BMW, Lexus. Новые, как правило, отдаются дилерам на выкуп. Дилеры их потом уже реализуют. Плюс примерно 20% от нашей стоимости, за которую у нас покупают. Касаемо украинского рынка: я имею отношение ко многим перегонщикам. Много лет работаю в этом бизнесе — отовсюду гонят. Только кроме Украины. Я уверен, что Украина — это очень узкий круг людей, это вообще настолько мизерно, что не будет влиять на российский рынок.

Гораздо более весомым вариантом для состоятельных россиян сейчас выглядят Арабские Эмираты, а точнее, Дубай. На местном рынке есть все: от скромных марок концерна Toyota до Ferrari, Bentley и Lamborghini последних моделей — по 60 млн рублей за штуку. Посредники не только подберут российскому заказчику автомобиль, но и установят специальные зимние опции — персонально.

В Эмиратах печка в машине и подогрев руля не нужны, поэтому вокруг адаптации машин под Россию за полтора года вырос новый бизнес. Цена за доставку машины — в среднем 3 тысячи долларов, везут в контейнерах паромом до Ирана, дальше — по суше куда угодно. От Дубая до Москвы — за месяц. Причем логистика постоянно улучшается, и в вопросе премиальных авто теперь не всегда нужна даже транзитная Белоруссия. Люди, покупающие Porshe за 3 млн дирхам, не экономят на растаможке, указывает автоэксперт Юрий Урюков:

«Дубай и вообще Объединенные Арабские Эмираты сейчас воспринимаются как один из главных пунктов покупки элитных автомобилей для доставки в Россию. Это не сюрприз, так было уже достаточно давно. Здесь речь идет о том, что, во-первых, сама палитра моделей, которая представлена на рынке, достаточно близка нашим состоятельным потребителям. Кроме того, нет каких-либо сложных барьеров для доставки автомобиля в Россию. Налажены контакты с местными дилерами, партнерами. По сути, вся логистика выстроена. Остается только подобрать машину под клиента, заручиться его поддержкой, одобрить цену и доставить автомобиль в Россию. Поэтому этот канал действовал и раньше, просто сейчас в эпоху кризиса закрытых границ и различных санкций это направление активизировалось».

Сейчас логистические маршруты доставок премиальных авто схожи с привычными каналами параллельного импорта: проходят через Китай, Турцию и бывшие союзные республики. Западные СМИ, к примеру The New York Times, посвящают большие материалы тому, как Россия с начала спецоперации наращивает число посредников для доставки на рынок роскошных автомобилей и дорогой электроники.