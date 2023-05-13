Полностью раскрыт кроссовер Hyundai с автоматом и «атмосферником»

Китайские журналисты познакомились с моделью Mufasa: паркетником совместного предприятия Beijing Hyundai, который займёт нишу на полступени ниже Tucson. Новинка будет сочетать консервативную начинку с прогрессивным салоном и уникальным оформлением экстерьера. Ожидаемая цена: 130-140 тысяч юаней (эквивалент 1,45-1,55 миллиона рублей), продажи на рынке Китая начнутся летом.

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Длина/ширина/высота Hyundai Mufasa равны соответственно 4475/1850/1665 миллиметрам, колёсная база — 2680 миллиметров. По габаритам новинка сопоставима с европейским «коротким» Tucson. Платформа у Mufasa и Tucson общая: с поперечным расположением двигателя, базовым передним приводом и многорычажной задней подвеской.

Выбирать технику не придётся: для Mufasa заявлена единственная связка атмосферного мотора 2.0 MPi (160 сил, 193 Нм) и 6-ступенчатого автомата. Полного привода в планах тоже нет. На первых порах новинку предложат в двух богатых комплектациях: топ-версии положен двухцветный кожаный салон, 19-дюймовые диски и панорамная крыша.

У всех Hyundai Mufasa будет виртуальная приборная панель, 12,4-дюймовый тачскрин медиасистемы и сенсорный блок управления климат-контролем. Ещё в базовую комплектацию войдет электромеханический ручник. А вот отдельной зоны климата для задних пассажиров, электрорегулировок пассажирского кресла и лючка для лыж не будет.