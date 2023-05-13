Эксперт перечислил признаки восстановленного после ДТП автомобиля

Один из рисков покупки автомобиля на вторичном рынке связан с тем, что ранее машина могла поучаствовать в серьезном ДТП, однако эти последствия могут быть скрыты после ремонта, предупредил эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Признаком битого автомобиля может являться разница оттенков лакокрасочного покрытия кузова. Для подборки краски обычно снимают дверцу лючка бензобака, поэтому она не должна иметь следов демонтажа, рассказал эксперт.

О том, что автомобиль побывал в ДТП, могут говорить неравномерные зазоры по дверным проемам, капоту и багажнику, а также фары и фонари с различной степенью износа.