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Эксперт перечислил признаки восстановленного после ДТП автомобиля

Один из рисков покупки автомобиля на вторичном рынке связан с тем, что ранее машина могла поучаствовать в серьезном ДТП, однако эти последствия могут быть скрыты после ремонта, предупредил эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Эксперт перечислил признаки восстановленного после ДТП автомобиля
© depositphotos.com

Признаком битого автомобиля может являться разница оттенков лакокрасочного покрытия кузова. Для подборки краски обычно снимают дверцу лючка бензобака, поэтому она не должна иметь следов демонтажа, рассказал эксперт.

О том, что автомобиль побывал в ДТП, могут говорить неравномерные зазоры по дверным проемам, капоту и багажнику, а также фары и фонари с различной степенью износа.

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Наконец, у исправного автомобиля индикатор работы подушек безопасности должен загораться после включения зажигания и сразу же гаснуть. Если он не погас, то подушки срабатывали, а если не загорался, то лампу могли отключить, чтобы скрыть неисправность, отметил Ревин.

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