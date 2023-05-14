Инженер создал работающий на пиве мотоцикл

Кай Майклсон, известный своими предыдущими изобретениями, такими как туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем, теперь построил мотоцикл, работающий на пиве. Вместо традиционного двигателя мотоцикл оснащен 54-литровым бочонком с нагревательной спиралью. Спираль нагревает пиво до 300 градусов по Цельсию, превращая его в перегретый пар, который и приводит мотоцикл в движение.