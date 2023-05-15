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Как спасти двигатель, если он «закипел» в жару

В теплое время года двигатель автомобиля может закипать. Есть несколько способов, которые позволяют защитить его от выхода из строя.

Как спасти «закипевший» двигатель
© globallookpress.com

Закипание мотора автомобиля может привести к его поломке. Рабочая температура современных моторов составляет 105 градусов. У двигателей старого поколения показатель достигал только 80 градусов. В некоторых современных машинах используется только индикатор перегрева, который указывает на проблему, когда она уже возникла. Поэтому закипание мотора происходит неожиданно.

Основной признак закипевшего мотора - пар из-под капота. Есть и другие симптомы, указывающие на проблему - усиленная работа вентилятора, вибрация, закипание антифриза, нагрев салона и резкое падение производительности двигателя.

Если мотор машины близок к закипанию, но пара нет, следует снизить скорость и съехать на обочину. После этого нужно выключить кондиционер и открыть капот, чтобы мотор обдуло свежим воздухом. Двигатель нельзя глушить сразу - охлаждение должно длиться не менее 30 минут.

Если из-под капота идет пар, значит антифриз начал выплескиваться наружу. Самый простой способ снизить температуру - сбавить скорость и включить печку. Оборудование возьмет на себя большую часть тепла и позволит запустить процесс застывания. Если не получается самостоятельно решить проблему, стоит отправиться на станцию технического обслуживания. Для этого рекомендуется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

При перегреве нельзя поливать мотор холодной водой. Это может привести к перепаду температуры, который негативно влияет на металл. Также запрещено заливать антифриз в систему, которая еще не остыла. Это может привести к выплескиванию состава.

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