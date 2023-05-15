Как спасти «закипевший» двигатель

В теплое время года двигатель автомобиля может закипать. Есть несколько способов, которые позволяют защитить его от выхода из строя.

Закипание мотора автомобиля может привести к его поломке. Рабочая температура современных моторов составляет 105 градусов. У двигателей старого поколения показатель достигал только 80 градусов. В некоторых современных машинах используется только индикатор перегрева, который указывает на проблему, когда она уже возникла. Поэтому закипание мотора происходит неожиданно.

Основной признак закипевшего мотора - пар из-под капота. Есть и другие симптомы, указывающие на проблему - усиленная работа вентилятора, вибрация, закипание антифриза, нагрев салона и резкое падение производительности двигателя.

Если мотор машины близок к закипанию, но пара нет, следует снизить скорость и съехать на обочину. После этого нужно выключить кондиционер и открыть капот, чтобы мотор обдуло свежим воздухом. Двигатель нельзя глушить сразу - охлаждение должно длиться не менее 30 минут.

Если из-под капота идет пар, значит антифриз начал выплескиваться наружу. Самый простой способ снизить температуру - сбавить скорость и включить печку. Оборудование возьмет на себя большую часть тепла и позволит запустить процесс застывания. Если не получается самостоятельно решить проблему, стоит отправиться на станцию технического обслуживания. Для этого рекомендуется воспользоваться эвакуатором или буксиром.