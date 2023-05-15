Компания Volkswagen рассказала о свежем Volkswagen ID.7

Линейка электрокаров немецкого автопроизводителя Volkswagen пополнилась новым ID.7. Как пишет издание SPEEDME.RU, эта полностью электрическая представительская машина находится на вершине семейства VW ID.

Предполагается, что новый электромобиль должен составит конкуренцию таким хитам как BMW i4 и Tesla Model 3. Нужно напомнить, что ID.7 впервые предстал перед публикой еще в 2018-ом году в виде концепта I.D. Vizzion.