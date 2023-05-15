Рассекречен Haval Dargo X с новым дизайном и мощным мотором

Китайский кроссовер Haval Dargo X получит новую версию с другим дизайном и мощным мотором.

© Motor.ru / Haval Dargo X

В распоряжении портала AutoHome оказались фотографии новинки, взятые из базы Минпрома КНР. Это все та же «внедорожная» модификация модели, которая продается в том числе в России, но с иной радиаторной решеткой и двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил. Для сравнения, нынешний Dargo X комплектуется двигателем на 192 силы.

Внешне новую версию Dargo X можно узнать по серебристой прямоугольной решетке радиатора с двумя широкими горизонтальными ламелями и окантовке основных блоков фар в том же цвете — визуально они объединены с решеткой. Кроме того, отличается оформление заднего бампера с защитной накладкой и логотип Haval на пятой двери, который расположен на светящейся полосе, соединяющей фонари. Можно также заметить, что в этом варианте дизайна у кроссовера отсутствует имитация болтового крепления на колесных арках.

Motor.ru / Haval Dargo X

Motor.ru / Haval Dargo X

Motor.ru / Haval Dargo X

Но главное новшество — под капотом. Вместо 192-сильного двигателя для новой версии Dargo X заявлен более мощный агрегат на 238 сил. Судя по всему, модели достанется тот же двухлитровый турбомотор, который получит Dargo второго поколения. А вместе с ним кроссоверу может достаться и новый девятидиапазонный автомат.

Больше подробностей появится уже в ближайшие месяцы, так как старт продаж такого Dargo X в Китае намечен на третий квартал 2023 года. Доберется ли версия с други дизайном до российского рынка, пока неизвестно.