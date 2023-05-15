Блогер вскрыл Tank 500 и выяснил, можно ли его эксплуатировать off-road

Очередным "китайцем" на обзоре "Клубного сервиса" стал Tank 500, позиционируемый концерном Great Wall как премиальный внедорожник. Ведущий Илья Свиридов рассказал из чего и как сделана эта машина и действительно ли её можно эксплуатировать на территории off-road.

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Tank 500 - рамный внедорожник, оснащённый установкой во главе с битурбо V6, мощность которого для российского рынка сократили до налогоудобных 299 "лошадей". Аппетит у машины очень большой: по словам ведущего, потребление топлива доходит до 20 литров на 100 км. Одно из решений, которое нечасто встретишь на китайских иномарках и присущее больше европейским моделям - два интеркулера. Также у "Танка" есть элементы управления фазовращателями, как на "Тойотах", оснащённых двигателями, работающих по циклу Аткинсона. Другими словами, силовая установка Tank 500 очень сложна в техническом плане.

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В разобранном салоне на полу практически нет элементов шумоизоляции, что частично можно объяснить тем, что "рамники" тише автомобилей с несущей конструкцией кузова. Ведущий отметил, что Tank 500 с завода тише, чем Toyota Land Cruiser двухсотой и трёхсотой серий, отчасти благодаря технологии изготовления шумопоглощающих форм.

К проводке, обработке сварных швов - никаких замечаний, а вот качества пластика оставляет желать лучшего.

В дверях установлена пара усилителей, один из которых трубчатой конструкции, также, что немаловажно для рамной машины, у Tank 500 мощные пороги, которые положительно влияют на безопасность при боковом ударе.

Ещё одна весомая претензия к модели - ход подвески, который, по словам Свиридова, крайне мал и вряд ли позволит "рысачить" по кочкам так, как этого хочется с мыслью о том, что управляешь действительно внедорожником. Неудобство может доставить способ крепления запасного колеса - оно расположилось под полом багажника. Также можно придраться к размерам масляного фильтра двигателя, отсутствию возможности прошприцевать крестовины, защите топливного бака.