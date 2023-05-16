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Какое давление в шинах автомобиля должно быть летом

Для безопасного движения автомобиля нужно контролировать давление в колесах. В летнее время должен устанавливаться определенный уровень давления.

Какое давление в шинах автомобиля должно быть летом
© ТАСС

От состояния колес зависит качество передвижения автомобиля и безопасность пассажиров. Поэтому автопроизводители не оставляют без внимания информацию об оптимальном давлении в шинах. Для каждого водителя предусматривается индивидуальная памятка, в которой указано, какое давление устанавливать в определенный сезон.

Как правило, соответствующая наклейка размещается на стойке кузова, крышке топливного бака или на передней двери. Таблица содержит информацию об оптимальном давлении для колес задней и передней оси. Однако производители не дают рекомендаций о том, каким должно быть давление в разное время года.

Если в жару накачать колесо до оптимального значения, оно может оказаться перекачанным. В результате можно столкнуться с неприятными последствиями - повреждением шины или аварией. В начале весны колесо можно накачать до оптимального значения в 2 атм при условии температуры +6 градусов на улице. С наступлением жаркого лета давление в колесе уже будет составлять 2.3 атм.

При подготовке транспорта к летнему сезону рекомендуется отступать от инструкции производителя и не докачивать шины на 0.1 - 0.3 атм. Так можно будет компенсировать повышение давления в колесах во время эксплуатации.

Если накачать шины до того параметра, который установлен производителем, можно столкнуться с неприятными последствиями. Перекачанное колесо уменьшает площадь пятна контакта с дорожным покрытием. В результате центральная часть протектора испытывает повышенную нагрузку и быстрее изнашивается. Кроме того, автомобиль в таких условиях эксплуатации продемонстрирует повышенный расход топлива. Отражаться неправильное давление в колесах может и на качестве управления транспортом - тормозной путь увеличивается, а управление ухудшается, особенно на поворотах.

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