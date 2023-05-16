Tank 500: чем впечатлил и расстроил большой китайский внедорожник

"РГ" испытала на бездорожье и дорогах Ленинградской области новый флагманский внедорожник Tank 500 и обнаружила в этом большом "китайце" бонусы, которых российские покупатели лишились с уходом с нашего рынка европейских, американских и японских "одноклассников" этой новинки.

© Пресс-служба Tank

Когда в 2020 году в линейке марки Wey дебютировал среднеразмерный внедорожник Tank 300, трудно было представить, что название модели эволюционирует в отдельный бренд. Но против фактов не пойдешь. Я сижу за рулем уже старшей модели Tank 500, которая карабкается вверх по крутому уклону полигона в окрестностях Санкт-Петербурга, и наблюдаю за обстановкой по периметру через огромный монитор системы кругового обзора.

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Картинка, кстати, как водится у новинок концерна GWM, сочная и четкая, дающая обзор на 360°, включая пространство под передними колесами (система прозрачный капот). И в этом нет ничего удивительного. Tank 500 - флагман, который позиционируется как своего рода внедорожный лимузин для корпоративных клиентов и машина для активного отдыха для состоятельных отцов больших семейств.

Рама всему голова

Пресс-служба Tank

Внешность, ездовые характеристики и выносливость Tank 500 определяет рама лестничного типа. Она очень прочная, а кузов на 75% выполнен из высокопрочной стали. При этом такая архитектура - передовой конструкции, не делающая управляемость "овощной" и не урезающая простор в салоне.

Со стороны этот Tank выглядит мощно. Его пружинная многорычажная подвеска и настройки шасси обеспечивают управляемость, почти как у аналогов с несущим кузовом - без чрезмерных кренов и запаздываний с реакциями на руление. В то же время здесь большие ходы подвесок и достойная геометрическая проходимость.

Углы въезда, рампы и съезда составляют 29,6 °, 24° и 24° соответственно при клиренсе 224 мм. Впрочем, в нашем случае угол перегиба поверхности был чуть меньше, поскольку на тесте были представлены только машины топовой комплектации, снабженной (в отличие от базовой версии) выдвижными боковыми подножками. А они, как ни крути, урезают пространство от земли до порогов примерно на 3 см.

Пресс-служба Tank

То, что Tank 500, как и настоящий танк, "не боится грязи", стало понятно после преодоления достаточно суровых препятствий питерского внедорожного полигона. Например, этот "китаец" без проблем форсировал броды глубиной 600 мм (заявленная глубина преодолеваемого брода составляет 800 мм).

А при движении по валунам и бревнам он без проблем справлялся с диагональным вывешиванием - спасибо "олдскульным" блокировкам штатного заднего и (опционально) переднего дифференциала, а также полному приводу на основе подключаемой электромагнитной муфты, и понижающему ряду передач. Или, скажем, здесь есть несколько внедорожных режимов бортовой электроники, а для маневрирования в ограниченном пространстве предусмотрена система "танковый разворота", когда система подтормаживает внутренние колеса, сокращая диаметр разворота.

Салон для босса

Пресс-служба Tank

На презентации организаторы столько раз повторили, что "это машина для босса", что я усадил за руль напарника и начал тест с заднего ряда. Здесь оказалось очень просторно. От головы до потолка легко влезет два кулака, а поскольку наклон спинки дивана регулируется, можно расположиться полулежа.

Пресс-служба Tank

Перед коленями же так много места, что можно ехать, закинув ногу на ногу. Или, скажем, с "галерки" ты можешь открывать и закрывать шторку огромного люка в крыше и регулировать наклон кресла переднего пассажира через тачскрин, встроенный в откидной подлокотник.

Через тот же экран так и хочется прописать себе курс массажа, причем здесь, во-первых, целое море массажных программ, а, во-вторых, ты можешь менять силу воздействия от умеренной до очень сильной. В последнем случае возникает ощущение, что тебе от души массирует спину профессиональный мануальный терапевт. Ну и, разумеется, диван подогревается - это часть адаптации к российским условиям вместе с подогревом лобового стекла, форсунок стекло омывателя и увеличенного бачка "омывайки".

Пресс-служба Tank

В водительской зоне все внимание приковано к дисплею мультимедийной системы с диагональю аж 14,6 дюйма. При этом сохранены физические кнопки на руле и передней панели, а консоль украшает статусный аналоговый хронограф. К месту также полноцветный проекционный дисплей, беспроводная зарядка гаджетов и трансмиссионный тоннель с USB-разъемами на нижнем ярусе.

Пресс-служба Tank

Что касается "мультимедийки", больше всего мне понравилась такая функция, как память последних 50 метров. То есть, нажав виртуальную кнопку на экране, ты можешь записать в память медиацентра траекторию заезда на парковку. При выезде же с паркоместа достаточно нажать кнопку, и электронный поводырь вывезет машину из тесного закутка "той же дорогой". К минусам же "мультимедийки" отнесем отсутствие поддержки систем Android Auto и Apple CarPlay, но представители марки обещают устранить недостаток в обозримом будущем.

Зато не могу не похвалить электрорегулировки обогреваемого руля, отлично спрофилированные передние кресла с электроприводом и настраиваемыми в двух плоскостях подголовниками, а также удобный диван с развитой боковой поддержкой. Одним словом, салон получился уютным и в то же время статусным.

Впечатления с места босса

Пресс-служба Tank

Ездовые впечатления я тоже начал получать с заднего ряда. Здесь обращаешь внимание, прежде всего, на тишину в салоне (кстати, помимо классической шумоизоляции предусмотрена система активного шумоподавления, когда аудиосистема воспроизводит шумовые эффекты в противофазе, приглушая паразитные звуки).

А вот сказать, что эта машина мягко стелет в любых дорожных условиях, я не могу. Задняя рычажная подвеска с неразрезным мостом отрабатывает неровности не то чтобы грубовато - скорее по-спорткаровски подробно. Отчасти это связано с тем, что для нашего рынка, в отличие от китайского, не предусмотрена задняя пневмоподвеска. Так что до перинной мягкости какого-нибудь Mercedes-Benz GLS флагман Tank не дотягивает. Но в целом плавность хода неплохая, а на ровном асфальте кажется и вовсе идеальной.

Теперь перебираюсь за руль, чтобы оценить работу силовой связки - турбированного бензинового V6, с которого в российской спецификации сняли налогово выгодные 299 л.с, и 9-ступенчатого гидромеханического "автомата". Такая комбинация явно нацелена на передвижение по скоростным шоссе.

Ускорение со 100 км/ч получается по-настоящему мощным - ты даже чувствуешь, как тебя вжимает в кресло. Но в городском трафике немного огорчает заметная, практически секундная, задержка с откликом на газ при его резком открытии. Причем режим "Спорт", как и ручной алгоритм переключения трансмиссии, эту заторможенность реакций, к сожалению, не устраняют.

С другой стороны, такая степенность вписывается в концепцию модели, задуманной в большей степени для пассажиров заднего ряда, нежели водителя. Рваный ритм ускорения вряд ли понравится высокопоставленным персонам на шикарно обставленной "галерке". Впрочем, в режиме "Спорт" машина реагирует на газ живее, и это все-таки отдушина для активных водителей.

Пресс-служба Tank

Добавлю, что Tank 500 в российском исполнении представлен в исполнении "мягкий гибрид" - бензиновому мотору ассистирует на старте компактная батарея, расположенная в подполье багажника. Она добавляет при резком нажатии на газ 50 Нм - плюс к внушительным 500 Нм бензинового агрегата, доступным уже с 1500 об/мин. При этом тяговый аккумулятор позволяет начинать движение в чисто электрическом режиме. К примеру, вы можете тихонечко, без активации ДВС, выползти из подземного гаража, не загазовывая помещение.

И, кстати, бензиновая "шестерка" с помощью гибридного довеска ускоряется по нашим замерам даже чуть быстрее паспортных 9,6 с до 100 км, а расход по итогам теста в городе, внедорожном полигоне и на трассах составил 13 л/100 км - неплохо для немаленькой (длина - 4886 мм) и не легкой (2535 кг) машины. Добавлю, что этот Tank может таскать прицеп, неоснащенный тормозной системой, массой 750 кг, и 2500 кг с тормозной системой.

Пресс-служба Tank

Что же касается настроек шасси и рулевого управления, они без преувеличения хороши. Хотя крупная машина и кренится в крутых виражах и чуть приседает при резком старте и торможении, эти поклоны для полноразмерного внедорожника вовсе не чрезмерны, а руль для "рамника" очень точный и не слишком длинный.

Лоск и практичность

Пресс-служба Tank

Утилитарная составляющая - на высоте. Хотя багажное отделение не рекордных размеров (796 л) от пола до высокого потолка, это плата за статус "мягкого гибрида" - как ни крути, батарея отъедает заметную часть подполья. При этом та же тяговая батарея сделала невозможным продажу у нас версий с 7-местным салоном. Для дополнительных пары кресел в кормовой части просто не хватило места. Так что Tank 500 для России может быть только 5-местным, зато, повторимся, простор на втором ряду здесь царский.

В современных электронных помощниках тоже нет недостатка - тут вам и адекватно работающий адаптивный круиз, и система активного контроля движения в полосе, когда "поводырь" отворачивает от линии разметки, если машина начинает уходить за пределы полосы, и система считывания дорожных знаков, и функция предотвращения столкновений. Ну и, само собой, здесь удивительно наглядная система кругового обзора, транслирующая в салон картинку по периметру внедорожника и на яркое солнце, и в дождь (объектив снабжен системой очистки), и ночью.

Что с ценами

Цены на Tank 500 в начальном исполнении Adventure начинаются от 5 199 000 рублей. При и этом уже по умолчанию предлагаются колеса с 19-дюймовыми хромированными дисками и светодиодным фарами с автоматическим дальним светом. На борту будет также трехзонный климат, расширенный зимний пакет, включающий обогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, ветрового стекла и форсунок омывателя. У кресел водителя и переднего пассажира такой машины электрические регулировки, но обивка сидений - из искусственной кожи.

Топовый вариант Premium за 5 799 000 рублей, как мы уже сказали, легко опознать по боковым подножкам с сервоприводами. Сиденья в салоне здесь отделаны уже натуральной кожей, а дверные карты - алькантарой. Из других бонусов - панорамная крыша, выдвижные солнцезащитные шторки на окнах задних дверей, аудиосистема с 12 динамиками и расширенный набор электронных ассистентов.

Пресс-служба Tank