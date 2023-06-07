Как выбрать мотоцикл для дальних поездок

Планирование долгих поездок на мотоцикле – это увлекательное и вдохновляющее занятие. Однако, для комфортного и безопасного путешествия требуется правильно подобранный аппарат. Если среди автомобилей трудно попасть на тот, в котором ездить «на дальняк» категорически неудобно, то с мотоциклом - проще простого. Поэтому давайте изучим ключевые аспекты, которые стоит учесть при выборе байка для отпуска.

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Спорт-турист

Спорт-туристические мотоциклы - это некий компромисс между классическим круизером и спортбайком. От последнего унаследован спортивный внешний вид с большим количеством пластика и хорошая динамика. От круизера перешел большой топливный бак, ветровое стекло, которое реально помогает, вертикальная посадка с удобным сиденьем и в целом повышенный уровень комфорта. Но это компромисс, и он не даст максимального комфорта.

Круизер

Если среди мотоциклов и есть идеальный для путешествий форм-фактор, то это круизеры. У них шикарная посадка в настоящее кресло с площадкой для ног, уже одно это многого стоит в мотоцикле! А есть модели и вовсе с подлокотниками. Но чтобы управлять этим великолепием нужен хороший опыт - такие байки очень тяжелые и мощные. С одной стороны, высокая мощность позволяет уверенно чувствовать себя на трассе и при обгонах, а высокий вес добавляет стабильности: вас уже не будет качать от проезжающих рядом авто. Но при ошибке пилотирования риск серьезных проблем и травм тоже увеличивается. Также необходимо помнить, что этот тип мотоциклов ездит только по асфальту и съезжать на проселочную категорически не рекомендуется.

Туристические эндуро

Honda

Эндуро хороши для дальних поездок, если маршрут включает в себя бездорожье или грунтовые дороги. То, чего не может пережить круизный байк, эндуро переваривает на раз. Но требуется не простой эндурик, а туристический, иначе вам будет не очень комфортно. Иными словами, он должен быть доработан навесным оборудованием для дальних поездок. Поэтому если производитель не позаботился о такой опции, придется менять транспортное средство или усиленно страдать.

Общие советы

Размер и мощность двигателя

Объем двигателя и его мощность влияют не только на динамику, но и на расход, а также вес байка. Для дальних поездок рекомендуется выбирать мотоциклы не менее 600-800 кубов - они обладают достаточной мощностью для комфортного движения на трассе. Да, они потребляют больше топлива, но это несущественная проблема, потому что нехватка мощности на трассе делает мотоцикл опасным и некомфортным.

Комфорт и эргономика

Комфорт критически важен при длительных поездках. Удобное сиденье, подогревы, правильное положение руля, подножек и прочих элементов обеспечивают удобство во время долгой езды. Пробная поездка на мотоцикле поможет понять, насколько он удобен для вас лично. При выборе туристического байка стоит отталкиваться не от внешнего вида и марки, а от комплекции и роста водителя.

Вместимость багажа

Важно учитывать, сколько багажа вы планируете взять с собой. Многие туристические мотоциклы имеют встроенные боковые кофры и кофр на багажник, что облегчает перевозку груза. Если багажных мест нет, можно установить их дополнительно. Крайне не рекомендуется приобретать байк для путешествий без возможности установить на него объемный багажник.

Объем бака

Большой бак позволяет совершать длительные переезды без необходимости частой дозаправки, что особенно важно на маршрутах, где заправочные станции расположены далеко друг от друга. Если вы катаетесь между Москвой и Санкт-Петербургом, это не проблема, а вот если вы захотите посмотреть красивые степи Монголии, вопрос топлива может стоять острейшим образом.

Надежность

Изучите отзывы и историю конкретной модели. В интернете есть много отзывов о любой модели, и они помогут сделать вам правильный выбор. Встрять с неработающим мотоциклом еще хуже, чем с неработающим автомобилем – в последнем хотя бы от непогоды можно укрыться и комфортно дождаться помощи на дороге.

Безопасность

Проверьте, есть ли у мотоцикла системы безопасности, такие как ABS (антиблокировочная система тормозов), контроль тяги и прочие помощники. Здесь мотоцикл существенно уступает автомобилю, но круиз-контроль тоже существует и будет большим плюсом.

Подвеска и тормоза

Для дальних поездок важна хорошая подвеска, которая обеспечит комфорт на неровных участках дороги. Жесткая подвеска обеспечит идеальную управляемость и мгновенное уставание. При слишком мягкой подвеске может начать укачивать на ухабистой дороге. Поэтому лучше всего выбирать золотую середину, которая присутствует у большинства туристических мотоциклов. Тормоза должны быть эффективными и надежными, без склонности к быстрому перегреву.

Примеры мотоциклов по группам

Пришло время рекомендаций конкретных моделей, проверенных временем. Разумеется, это всего лишь примеры, при покупке ориентироваться строго на этот список не обязательно.

Туристические эндуро

Honda XR650L

Наиболее бюджетный вариант «вездеходного» мотоцикла. Его стоит покупать при путешествиях на небольшие расстояния, так как он лишен лобового стекла, гофр и достаточно громкий. Это хороший выбор для поездок на дачу, в деревню, или же путешествий по пескам и степям. Выпускается уже 30 лет, пережил много стадий доработок и без проблем вывезет вас из любой ямы.

Honda

BMW R1200GS

Уже из названия марки видно, что это куда более дорогой вариант, чем предыдущая «хонда». Но это мотоцикл совсем другого уровня с повышенным комфортом. Основная фишка всех транспортных средств BMW – собирай сам все что хочешь или на что хватает денег. Для этого мотоцикла нереальное количество дополнительных оригинальных опций: подогревы, кофры, противотуманки, защиты, лобовое стекло и многое другое. При некотором запасе денег, вы можете сконструировать байк чисто под себя. Ну а двигатель объемом 1170 кубов будет ехать не так как сможет он, а так как сможете вы.

Wikimedia Commons

Honda Transalp XL750

Промежуточный вариант между вышеупомянутыми «хондой» и BMW. Причем промежуточный по всем параметрам: цена, мощность, оснащение. Но его фишка заключается в наличии нескольких типов заводских колес, которые подходят и для дороги, и для бездорожья. Это позволяет купить один мотоцикл, но использовать его для разных поездок.

Wikimedia Commons

Круизеры

Honda Goldwing 1800

Этот мотоцикл не нуждается в представлении, потому что «голду» знают даже те, кто на мотоциклах никогда не ездил. Это самая популярная и узнаваемая модель в мире. Стоит как хороший автомобиль, но это реальный топ. Вы будете сидеть как царь на большом троне, который может перемещаться с очень большой скоростью. Также этот трон оснащен большим количеством багажных отделений, защитным лобовым стеклом, всевозможными системами безопасности и заводским уровнем пафоса в 146%.На новые версии 2023 года устанавливают даже адаптивный круиз-контроль, что делает длительную поездку максимально приятной и расслабленной. Но за стоимость «голды» реально можно купить очень хорошую иномарку премиального бренда.

Wikimedia Commons

Ducati Multistrada 950

Итальянский «дукати» предлагает некий промежуточный вариант между полноценным круизером и туристическим эндуро. На нем также могут перемещаться два человека, есть гофры, большой лобовик, но все же посадка иная: меньше комфорта, меньше мощности, чуть больше спорта. Пользователи хвалят качество подвески и то, как она отрабатывает на разных типах покрытий. В базе может быть оснащен всем необходимым с завода, зависит от комплектации. Подойдет для интенсивного перемещения на более короткие расстояния.

Ducati

Suzuki Intruder M1800R

Японский вариант популярного Harley-Davidson, распространенного в Америке. Это дорожный круизер, который позволяет взять с собой все необходимое, обеспечит комфортную посадку, но все же не предназначенный для кругосветных путешествий. Как минимум, у большинства версий нет даже переднего обтекателя и ветрового стекла, что резко снижает комфорт на дальних прыжках. Это круизер для тех, кто много ездит, но преимущественно в черте города или до ближайшего населенного пункта.

Suzuki

Kawasaki EN650 Vulcan S

Еще один городской круизер, но менее мощный, для тех, кто не хочет сильно гонять и переплачивать. Обладает стильной внешностью, возможностью посадки второго пассажира и навешивания гофр. Но даже сам производитель позиционирует его как городское решение, и это действительно классный стильный городской байк. Из удобств стоит отметить возможность конфигурации высоты руля, подножек и сиденья. На дальние расстояние лучше смотреть модели с ветровым стеклом и большим набором опций.

Kawasaki

Спорт-турист

BMW K1200 GT

Комфортный спорт-турист от премиального немецкого бренда . Мотоцикл оснащен большим количеством пластика и передним обтекателем с ветровым стеклом, что уже делает его пригодным для дальних поездок. Так как это BMW, то можно даже не задаваться вопросом «а можно ли на него установить..?». Ответ: да, можно. Хотите три гофры? Не проблема, сможете увезти весь гардероб своей подруги и канарейку.

Мотоцикл оснащен отличной системой освещения и шестиступенчатой коробкой передач, что на дальняк делает его комфортным, так как снижает уровень шума и расход топлива одновременно. Ну а так как это спорт, то при необходимости можно достичь 100 км/ч за 3,9 секунды. А для тех, кто хочет потратить ну очень много денег, есть новая модель K1600 GTL с шестицилиндровым двигателем и огромной комплектацией, в которой есть все, включая подогрев ручек и электронную регулировку ходовой. В слабенькой комплектации за него можно отдать более 4 миллионов рублей, а топовую мы даже не считали.

Wikimedia Commons

Honda ST1300

Настоящий спорт-турист, сильно походящий на «голду». Огромные габариты, высокое ветровое стекло, вместительные гофры, дутый пластик, регулировка высоты кресла и всевозможные электронные помощники. Но при этом, посадка совсем иная, царский трон совсем не напоминает. Крайне резво разгоняется благодаря 126 л.с. и 125 Нм. В Европе, кстати, активно применялся полицейскими и другими муниципальными службами. Модель не обновлялась после 2016 года, но это не делает ее хуже или менее востребованной на рынке. Без дополнительного обвеса в виде гофр издалека легко путается со спортбайком.

Honda

Kawasaki GTR 1400

Это мощный спортивный круизер с двигателем объемом 1,4 литра мощностью около 160 л.с., способный раскручиваться до 9000 оборотов, и это не выходя в красную зону. Скелет мотоцикла полностью закрыт пластиком, есть большой передний обтекатель и даже электро-регулируемое ветровое стекло, что вообще редкость. Кофры уже встроены, есть датчики давления в шинах, тормозная система комбинированного типа с ABS, есть трекшн-контроль и даже подогревы ручек. Владельцы особо выделяют нетипичную многорычажную подвеску, благодаря которой, при торможении задняя часть мотоцикла не поднимается, что крайне положительно сказывается и на управляемости, и на безопасности. Для путешествий особенно актуальна будет заводская система экономии топлива, которая снижает мощность на низких оборотах. В общем это настоящий боевой байк, на котором можно с комфортом кататься на дальние расстояния.

Kawasaki