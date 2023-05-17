Lada Vesta NG 2023 – всё, что нужно знать про новое поколение АвтоВАЗа

Lada Vesta NG – автомобиль, который должен был поступить в продажу весной 2022 года. Хорошо оснащенный и с мощным двигателем он собирался перенести автомобили Lada в новое поколение транспортных средств со светодиодной оптикой, автоматической коробкой передач, ЖК-дисплеями, дистанционного запуска с ключа, камерами, подогревами, бесключевым доступом и многим другим. Но по причине санкций все планы пришлось отложить на неопределенное время. Неопределенное время длилось чуть больше года и в начале лета, то есть уже буквально в ближайшее время, должна состояться презентация и старт продаж Vesta NG 2023. Это не совсем тот автомобиль, который мы ждали, поэтому давайте разбираться, что и за сколько нам предлагают.

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Цена и комплектация

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Начнем с хороших новостей – в сеть утекли рекомендуемые розничные цены на Lada Vesta NG 2023, и они начинаются не с ожидаемых 1,7 – 1,8 млн рублей, а с 1,23 млн. Скорее всего, это цена не финальная и, согласно уже сложившейся традиции, официальный дилер положит в салон коврики и накинет сверху пару-тройку сотен тысяч. Во всяком случае, уже сейчас один автосалон опубликовал будущие цены, и за неплохую комплектацию просит 1,68 млн.

Автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности, дисковыми тормозами, кнопкой Start-Stop, ABS, системой распределения тормозного усилия и системой помощи при экстренном торможении. Про систему курсовой устойчивости на текущий момент информации нет, есть вероятность, что пока «Весты» ею оснащаться не будут. Также с этим ценником авто будет оснащен LED-головным светом, кондиционером, охлаждаемым бардачком, электроприводом и обогревом зеркал, электростеклоподъемниками, мультирулем и даже подогревом передних кресел. Назвать такую комплектацию бедной сложно, да и не нужно, это была бы неправда. Нет информации о дисплее, который планировался в центральной консоли, но и без него это хорошее оснащение, которое раньше встречалось лишь в иномарках. Хотя есть подозрение, что о нем просто пока не упомянули. И обещанный сенсорный экран будет присутствовать. Комплектаций планируется четыре: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

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Двигатель и КПП

С двигателями все не так плохо, как ожидалось еще несколько месяцев назад – будет две версии. Простую выдернут из «гранты», это будет 8-клапанный 1,6 литровый двигатель мощностью 90 л.с. Также будет более современная 16-клапанная мощностью уже 106 л.с. В прошлом году планировалось добавить самый мощный мотор линейки, выдающий 126 л.с., но на текущий момент такой информации нет. Разумеется, это крайне ожидаемое обновление и хочется верить, что в какой-то момент «Веста» получит еще одну комплектацию с названием вроде «Performance» и будет ехать не хуже многих иномарок.

Коробка передач исключительно самая простая – 5-ступенчатая механика. Опять же, в планах есть автоматическая коробка передач, но на текущий момент такой комплектации нет. Есть вероятность, что АКПП сильно увеличивает начальную стоимость, которую пытались максимально снизить. Потому что, если концерн нашел партнеров в Китае и Индии на все остальные комплектующие, нашли бы и КПП. Также есть вариант, что завод хочет объединить выпуск самой мощноq версии и добавление «автомата». Сколько будет стоить такой вариант в максимальной комплектации, двигателем мощностью 126 л.с. и автоматической коробкой передач - страшно даже представлять. С другой стороны, это будет максимально современный аналог зарубежным автомобилям, которые сегодня также начинаются с 2,5 – 3 млн и не факт, что чем-то лучше.

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Что делать зимой?

А зимой нужно включать подогревы лобового стекла, руля, заднего стекла и зеркал, так как все это присутствует. Также дополнительной опцией будут подогревы передних и даже задних кресел, что сильно повысит комфорт в холодную погоду. При этом будет ниша, в которую можно поставить напиток и охладить его, или же подогреть. Такое практиковалось на иномарках в середине 2000-х, но позже от этого отказались из-за невостребованности функции. Приживется ли такой подстаканник в «Весте» - покажет время, но приятно, что отечественные автомобили становятся все лучше и всё меньше отличаются от иномарок, приближаясь к ним по качеству оснащения и уровню комфорта.

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