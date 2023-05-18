Как BMW скрывает свои новинки с помощью камуфляжа

За последние годы мы видели большое количество шпионских снимков будущих BMW, в связи с этим, черно-белый камуфляж можно по праву считать официальным цветом бренда. Но, на самом деле, маскировка тестового автомобиля - более сложный процесс, чем покрытие деталей кузова пленкой с характерным рисунком. Если бы BMW — или другая марка, маскировала дизайн своих автомобилей только при помощи винила, тогда любой без особого труда смог бы рассмотреть особенности экстерьера. Чтобы этого избежать, компания BMW более тщательно скрывает свои тестовые автомобили при помощи сложного камуфляжа.

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В новом видео можно поближе рассмотреть BMW 5 серии, который покрыт камуфляжем. Кузов автомобиля замаскирован не только при помощи пленки, кроме этого, применяются поддельные кузовные панели и листы пластика, на которые также нанесен черный винил с пересекающимися белыми линиями.

Эти панели выполняют две функции. Во-первых, скрывают рельеф кузова. Во-вторых, измененяют дизайн и намеренно придают экстерьеру кардинально другой вид по сравнению с настоящим.

На видео хорошо видно, что к передней части автомобиля привинчен пластик, который одновременно скрывает часть фары, что визуально увеличивает ее. Поэтому, когда придет время презентации, автомобиль должен значительно отличаться от того, каким можно было его себе представить, рассматривая закамуфлированную версию.