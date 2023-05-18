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Электрокар Hyundai Ioniq 5 N замечен на тестах на трассе Нюрбургринг

Новый электрокар в линейке Hyundai был замечен во время прохождения испытаний. В скором времени его официально представят в Гудвуде.

Электрокар Hyundai Ioniq 5 N замечен на тестах на трассе Нюрбургринг
© Hyundai

Hyundai Ioniq 5 N получит ту же электрическую трансмиссию, которая используется для KIA EV6 GT. Кроме того, производитель предусмотрит более мощную силовую установку. За последние несколько лет подразделением Hyundai N Performance было представлено несколько автомобилей с высокими техническими параметрами. Новый электрокар в линейке Ioniq 5 открывает дорогу в эру будущего.

Hyundai недавно запустил испытания для модели Ioniq 5 N. Напомним, что официальная презентация автомобиля состоится в июле текущего года в Гудвуде. Тестовый прототип все еще покрыт плотным слоем камуфляжной пленки. Фотошпионы сумели лучше рассмотреть автомобиль, так как у него разрядился аккумулятор и он стоял на месте.

Разряженный автомобиль стоял возле тестового центра бренда. Инженеры в это время открыли капот и подключали зарядное устройство. Это позволило заметить кусок большого черного пластика, который закрывает искусственный генератор звука в электрокаре.

Дизайн передней панели поменялся - теперь здесь установлена новая решетка радиатора. Известно, что Hyundai использовал для модели усиленную тормозную систему и новые колеса, а также изменил некоторые детали кузова. В задней части выделяется новый бампер, диффузор, габаритный спойлер и стеклоочиститель.

Отмечается, что автомобиль будет использовать силовой агрегат, который напоминает установку для KIA EV6 GT. Это говорит о том, что в оснащении предусмотрят пару электромоторов и батарею емкостью 77.4 кВт-ч. Производительность установки может составлять 600 л.с. Напомним, что мощность установки в KIA составляет 576 л.с., а крутящий момент равен 738 Нм.

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