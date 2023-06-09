История компании Toyota: путь от ткацких станков к мировому автомобильному лидерству

Сегодня все знают Toyota как одного из ведущих мировых производителей автомобилей. Этот бренд стал символом качества, надежности и доверия со стороны покупателей. Не зря концерн Toyota сегодня номер один в мире по продажам, потеснивший на второе место даже огромную VW Group.

© Toyota

Когда мы говорим о Toyota, мы думаем об автомобилях, японском качестве, инновациях и «крузаке». Однако корни компании уходят вглубь промышленного периода Японии, когда вместо двигателей и шасси были ткацкие станки и нити. Да, мало кто знает, но путь Toyota к автомобильной промышленности начинался в совсем другой отрасли - текстильной.

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Становление Toyota автомобильным гигантом - это история о том, как текстильная компания превратилась в одного из главных игроков на автомобильном рынке, о том, как принципы, заложенные основателями, и постоянное стремление к инновациям определили успех на протяжении многих десятилетий. История, которая начинается не с автомобилей, а с ткацкого станка.

Дорога к успеху через ткацкие станки

Семейная история компании Toyota началась ещё в конце 19 века, когда Сакити Тоёда, будущий основатель "Toyoda Automatic Loom Works", создал свой первый деревянный ткацкий станок в 1890 году. Этот станок существенно упростил процесс ткачества, открыв двери будущим инновациям. Здесь стоит отметить, что на все свои изобретения Сакити получал патенты, что исключало их копирование и делало его человеком, который буквально управляет развитием отрасли.

toyota-global.com

toyota-global.com

В 1896 году Сакити Тоёда представил миру "Toyoda Power Loom", новый ткацкий станок, работающий от электричества. Это было важное достижение, которое позволило кратно нарастить объемы производства.

toyota-global.com

В 1906 году был разработан круговой ткацкий станок, что было еще одним шагом вперед в текстильной промышленности. Как видно из названия, новый станок позволил создавать полотна рукавного типа. Инструмент обладал высокой производительностью и был эффективен для своего времени.

toyota-global.com

Следующим важным шагом было создание в 1924 году автоматического ткацкого станка. Это была настоящая революция, так как он не требовал постоянного присмотра работника и мог работать долгое время без остановки. Фактически, это первые шаги полноценной автоматизации процессов производства, в которых машина заменила человека. Это изобретение означало новую эру в текстильной промышленности, в которой можно было создавать целые автономные фабрики. Собственно, это и произошло - в 1926 году Сакити Тоёда основал компанию Toyoda Automatic Loom Works и открыл свою первую фабрику.

Зарождение автомобильного отдела

В 1933 году, на фоне устойчивого роста и успешного развития компании, Сакити Тоёда и его сын Кийчиро Тоёда решили войти в автомобильную промышленность. Они основали автомобильный отдел в рамках Toyoda Automatic Loom Works. Кийчиро отправился в Европу и США, чтобы изучить автомобильное производство и применить полученные знания в отечественной промышленности.

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К 1935 году команда компании создала свой первый автомобиль под названием Model A1. Это был момент, когда Toyota Motor Corporation начала свой путь к становлению одним из ведущих автомобильных производителей в мире.