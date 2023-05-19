Эксперт: не всегда стоить доверять заправку машины сотруднику АЗС

Кроме того, часто водители думая, что сотрудник АЗС уже извлек пистолет из заправочной горловины и закрыл ее пробкой, начинают движение до того, как это случится на самом деле. В результате повреждается не только автомобиль, но и оборудование заправочной станции. А это чревато не только финансовыми потерями и длительными разбирательствами. Может случиться и пожар. Так что если вы еще помните, как самостоятельно заправить свою машину, будет не лишним выполнять эту операцию самому. Если же вы доверяете ее заправщику, то как минимум необходимо тщательно проконтролировать, что он все делает правильно и аккуратно", - отметил эксперт.