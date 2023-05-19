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Автоэксперт рассказал, почему не следует разрешать сотруднику АЗС заправлять машину

Практически на всех АЗС есть сотрудники, которые помогут заправить вашу машину. Впрочем, не всегда стоить доверять им - об этом "Российской газете" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Эксперт: не всегда стоить доверять заправку машины сотруднику АЗС
© Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Пока еще на наших дорогах абсолютное большинство автомобилей приводится в движение двигателями внутреннего сгорания. А, значит, нам с вами приходится постоянно пополнять запасы топлива в стремительно пустеющих баках. И на АЗС уже давно обосновались заправщики, которые существенно облегчают процесс и зарабатывают при этом свое небольшое вознаграждение. С одной стороны, это очень удобно. Вам не нужно ничего делать. Сказали сколько и какого бензина вам залить и забыли об этой проблеме, сосредоточившись на процессе оплаты.

Однако у этого сервиса есть одна неприятная особенность. Отдавая ответственную и даже опасную операцию на откуп постороннему человеку, мы теряем над ней контроль. Естественно, что и сам заправщик, работающий в не самых комфортных условиях, может ошибиться и, например, просто поцарапать ваш автомобиль заправочным пистолетом. Или даже по рассеянности налить не то топливо.

Кроме того, часто водители думая, что сотрудник АЗС уже извлек пистолет из заправочной горловины и закрыл ее пробкой, начинают движение до того, как это случится на самом деле. В результате повреждается не только автомобиль, но и оборудование заправочной станции. А это чревато не только финансовыми потерями и длительными разбирательствами. Может случиться и пожар. Так что если вы еще помните, как самостоятельно заправить свою машину, будет не лишним выполнять эту операцию самому. Если же вы доверяете ее заправщику, то как минимум необходимо тщательно проконтролировать, что он все делает правильно и аккуратно", - отметил эксперт.

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