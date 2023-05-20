Эксперт: не всегда стоить доверять заправку машины сотруднику АЗС

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с «Российской газетой» пояснил, почему далеко не всегда стоит доверять заправку своего транспортного средства сотруднику автозаправочной станции.

Со слов специалиста, с одной стороны заправщики – это удобно, однако с другой стороны водитель теряет контроль над своим автомобилем. Случиться может что угодно, от царапины на машине до неправильного завинчивания крышки топливного бака.

Помимо этого, случается и так, что из-за рассеянности работник АЗС может залить и вовсе не то топливо. Также, со слов Васильева, бывает так, что водитель, думая, что заправщик уже извлек пистолет и закрутил крышу, начинает движение до того, как это происходит на самом деле.

Последствия могут оказаться самыми серьезными – пожар и даже взрыв, после чего образуются огромные финансовые траты. Поэтому лучше всего заправить свое транспортное средство самостоятельно, даже если на это требуется немного больше времени.