Эксперт: не всегда стоить доверять заправку машины сотруднику АЗС

Автомобильный эксперт Егор Васильев в разговоре с «Российской газетой» пояснил, почему далеко не всегда стоит доверять заправку своего транспортного средства сотруднику автозаправочной станции.
Со слов специалиста, с одной стороны заправщики – это удобно, однако с другой стороны водитель теряет контроль над своим автомобилем. Случиться может что угодно, от царапины на машине до неправильного завинчивания крышки топливного бака.
Помимо этого, случается и так, что из-за рассеянности работник АЗС может залить и вовсе не то топливо. Также, со слов Васильева, бывает так, что водитель, думая, что заправщик уже извлек пистолет и закрутил крышу, начинает движение до того, как это происходит на самом деле.
Последствия могут оказаться самыми серьезными – пожар и даже взрыв, после чего образуются огромные финансовые траты. Поэтому лучше всего заправить свое транспортное средство самостоятельно, даже если на это требуется немного больше времени.
«Если же вы доверяете ее заправщику, то как минимум необходимо тщательно проконтролировать, что он все делает правильно и аккуратно», — резюмировал автоэксперт.