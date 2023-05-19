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Можно ли повысить мощность авто, заливая в бак АИ-98 или АИ-100?

У многих водителей велик соблазн добавить таким образом сил обычной машине.

Можно ли повысить мощность авто, заливая в бак АИ-98 или АИ-100?
© За рулем

На российском рынке в последние годы появилось немалое количество авто, оснащенных современными турбированными моторами класса Евро-6. Соответственно, и крупные НПЗ предлагают разные продукты, рассчитанные на такие машины. Но принесет ли пользу двигателю обычного автомобиля заправка «спортивными» марками бензина?

Если автомобиль изначально проектировался на высокооктановые сорта топлива и постоянно ездил на низкооктановом АИ-95, то он имеет нереализованный потенциал мощности. При заправке бензином марки АИ-98 или АИ-100 водитель ощутит заметный прирост лошадиных сил. Мотор тут же воспрянет духом, как только блок управления ЭБУ перенастроит зажигание.

А вот если двигатель изначально был настроен на АИ-92 и имеет низкую степень сжатия, то заливка в бак современного бензина эффекта не даст, мощность не повысится. Этот силовой агрегат и так уже работает на пределе возможностей.

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