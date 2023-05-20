Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару
Электромобиль нельзя оставлять на солнце, а в жару необходимо заряжать только ночью. Об этом рассказал профессор МАДИ Сергей Шадрин, передает РИА Новости.
Он отметил, что в жару за электромобилем надо следить особенно внимательно из-за наличия тяговых аккумуляторных батарей.
Их рабочий диапазон составляет от 40 до 50 градусов, затем батарея деградирует, дальнейший перегрев способен привести к воспламенению.
«В аномальную жару выше 40 градусов по Цельсию электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять, и не пользоваться зарядкой», - предупредил Шадрин.
По его словам, заряжать машину лучше ночью, а хранить в крытом, проветриваемом паркинге.
Также надо помнить, что при температуре выше 30-35 градусов электромобиль будет снижать запас хода, а время его заряда увеличится. Термостаты подогревают и охлаждают аккумуляторные ячейки, но также используют энергию тягового аккумулятора, что уменьшает потенциальный запас хода.
Оптимальный вариант - хранить электромобиль в подземном отапливаемом паркинге, где зимой тепло, а летом прохладно.