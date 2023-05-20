Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару

Электромобиль нельзя оставлять на солнце, а в жару необходимо заряжать только ночью. Об этом рассказал профессор МАДИ Сергей Шадрин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в жару за электромобилем надо следить особенно внимательно из-за наличия тяговых аккумуляторных батарей.

Их рабочий диапазон составляет от 40 до 50 градусов, затем батарея деградирует, дальнейший перегрев способен привести к воспламенению.

«В аномальную жару выше 40 градусов по Цельсию электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять, и не пользоваться зарядкой», - предупредил Шадрин.

По его словам, заряжать машину лучше ночью, а хранить в крытом, проветриваемом паркинге.

Также надо помнить, что при температуре выше 30-35 градусов электромобиль будет снижать запас хода, а время его заряда увеличится. Термостаты подогревают и охлаждают аккумуляторные ячейки, но также используют энергию тягового аккумулятора, что уменьшает потенциальный запас хода.