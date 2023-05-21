Немецкие тюнеры сделали очень оранжевый 820-сильный Mercedes-AMG SL

Немецкая компания Keyvany сделала очень мощный родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+. Тюнинговое ателье Keyvany из Франкфурта известно лишь самым ярым фанатам доработки автомобилей, поскольку компания не входит в число лидеров рынка и не создаёт громких проектов. Но периодически модернизированные силами специалистов машины становятся достоянием общественности, привлекая внимание ярким внешним видом и выдающимися характеристиками. Например, как этот новый родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+. Тюнерам показалось, что в заводской версии родстеру не хватает агрессии.

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Mercedes-AMG SL оснастили новой решёткой радиатора, переработанным передним бампером с развитым сплиттером и множеством воздухозаборников, а стандартный капот заменили деталью с дополнительным воздухозаборником.

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С бортов проект Keyvany можно опознать по новым порогам, а с кормы — по новому бамперу с диффузором и нештатными патрубками выхлопной системы, а также стационарному антикрылу. Дополняют облик родстера новые колёса, выполненные в стиле «телефонных дисков» Alfa Romeo.

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