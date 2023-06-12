Что такое детейлинг, как его делают и почему он настолько дороже обычной мойки

Каждому автовладельцу приятно садиться в чистую и ухоженную машину. Но со временем, как ни старайся, на кузове появляются пятна, поверхностные царапины, фары мутнеют, хром тускнеет, а салон становится грязным. И вот здесь на сцену выходит автомобильный детейлинг: процесс тщательного очищения, восстановления и защиты автомобиля для тех, кто не разделяет мнение «машина – кусок железа».

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Что такое автомобильный детейлинг?

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Автомобильный детейлинг — это процесс глубокого очищения, реставрации и защиты внешней и внутренней поверхностtq автомобиля с использованием специализированных инструментов, оборудования и качественных химических средств. Целью детейлинга является восстановление оригинального состояния автомобиля, а также придание ему более привлекательного внешнего вида. Само собой, к каждому авто нужен свой подход. Опытный мастер сразу определит, какие именно работы нужно произвести с вашим автомобилем для придания ему заводского вида и составит смету. Очень важно помнить, что даже качественная автомобильная мойка – это не детейлинг, это просто мойка, как бы её не называл владелец.

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Зачем проводят автомобильный детейлинг?

Автомобильный детейлинг имеет несколько целей. Прежде всего, это сохранение и улучшение внешнего вида автомобиля, как было сказано ранее. После проведения детейлинга автомобиль выглядит свежим, блестящим и как новый. Очищение кузова от грязи, пятен, окисления и царапин, полировка лакокрасочного покрытия, удаление накопившейся пыли и грязи из салона — все это делает автомобиль более привлекательным.

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Кроме того, детейлинг помогает защитить поверхность от будущих вредных воздействий окружающей среды, таких как солнечные лучи, дождь, снег, смола и прочие загрязнения. Специальные защитные покрытия и пленки, применяемые при детейлинге, образуют барьер, который предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия и сохраняет его качество на длительное время.

Какие процедуры входят в автомобильный детейлинг?

Автомобильный детейлинг включает широкий спектр процедур, чтобы полностью преобразить ваш автомобиль. Давайте разберемся по пунктам.

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Мойка и осушение. Автомобиль тщательно моют, используя специальные шампуни, мягкие губки и моющие аппараты высокого давления. Затем его осушают с применением микрофибровых салфеток или сушильной машины. Стоимость: или бесплатно, или 500 рублей. Составление сметы. Этот процесс включает в себя дефектовку повреждений и оценку предстоящих работ. Само собой, для этого автомобиль должен быть идеально чистым. Ни один уважающий себя детейлинг-центр не будет оценивать грязный автомобиль. Если вам предлагают оценку «на глазок» – разворачивайтесь и уходите из этого места. Стоимость: бесплатно. Специальная мойка кузова. На этом этапе кузов автомобиля будут мыть более агрессивными составами, которые включают некоторые типы растворителей и обезжиривателей. После мойки, когда кузов высушат, возьмутся за специальную автомобильную глину - это мягкий состав, похожий на пластилин. Ею проходятся по всей поверхности кузова, чтобы удалить въевшийся в лак песок и загрязнения. Стоимость: 5–10 тысяч рублей Мойка колесных дисков. Все, что было сделано с кузовом, должно быть сделано и с дисками. Более того, на серьезных детейлингах колеса демонтируют, потому что только так можно действительно качество помыть колеса. Стоимость: 2–5 тысяч рублей. Мойка нижней части автомобиля. То, что называют днищем автомобиля, тоже нуждается в мойке. Там скапливается огромное количество грязи, из-за которой появляется ржавчина и перегнивают провода. Стоимость: 5–10 тысяч рублей. Мойка двигателя. Наверняка под капотом вашего автомобиля много грязи и песка - это свойственно любому автомобилю, который ездит по улице, а не стоит в гараже. Поэтому двигатель тоже моют. Иногда водой, а иногда паром. Паровая мойка дороже, но с ней практически отсутствуют шансы залить какой-нибудь блок электроники. Стоимость: 3–6 тысяч рублей. Полировка кузова и дисков. После глубокой очистки поверхностей переходят к полировке кузова. Для этого используют специальные полировочные машинки с пастой, которая подбирается индивидуально под каждую поверхность. На этом этапе нужно быть максимально внимательными, потому что спалить лак на автомобиле проще простого. Но если это редкость, то так называемые «голограммы» после полировки встречаются очень часто, а много раз полировать одно и то же место затея плохая – можно сделать дыру в ЛКП. Соответственно диски и хромированные детали тоже полируются, просто другими инструментами. Стоимость: 10–20 тысяч рублей Локальный окрас. Если выясняется, что какое-то пятно или царапину не удалить без следа, вам предложат локальный окрас. Этот тип покраски отличается тем, что деталь не красится целиком, только поврежденный участок. Из плюсов вы получаете окрас за небольшие деньги, а также отсутствие целиком окрашенной детали. Минусы - только потенциальные. Если маляр не обладает достаточным опытом, может быть виден переход. Но такое возможно только в неквалифицированных студиях. Стоимость: 5–10 тысяч за «пятно». Полировка фар, фонарей и противотуманок. Чтобы вернуть фарам первозданный вид, их нужно отполировать. Работу должен выполнять квалифицированный мастер, иначе пластик может помутнеть. Сначала полировкой снимают верхний поцарапанный слой, а после этого наклеивают защитную пленку. Без последнего нельзя, иначе отполированные фары, лишившиеся своего защитного слоя, снова помутнеют от реагентов и грязи. Стоимость: 5–10 тысяч рублей. Нанесение защитных составов. После завершения работ по очистке, кузов будут покрывать сначала тремя слоями стеклокерамики, а потом могут еще и воском, но последнее не обязательно. Жидкая керамика создает поверх ЛКП еще один очень тонкий, но прочный слой, который будет отталкивать дождь, грязь и всякий мусор от поверхности автомобиля. Также после нанесения керамики кузов начинает блестеть так, будто автомобиль только сошел с конвейера. Но - это не панацея и продираться сквозь ветки в лесу мы вам крайне не рекомендуем. Этот состав работает только от неагрессивных воздействий, вроде упавшей пыльцы, грязи с дороги и снега со льдом. Чтобы состав держался как можно дольше, мойте автомобиль на бесконтактной мойке, иначе керамику сотрут первой же губкой. Стоимость: 15–30 тысяч рублей. Восстановление салона. Когда все работы по кузову завершены, переходят к салону автомобиля. Салон проходит глубокую очистку, включающую удаление пыли, грязи, пятен, а также применение средств для освежения и восстановления материалов, таких как ковровое покрытие, сиденья, панели и потолок. Если после химчистки на креслах будут найдены потёртости, вам предложат локально подкрасить кресла. Не нужно пугаться этой процедуры – она очень простая. Кресло вынут из салона и покрасят нужные точки. Для очистки салона будут использовать не только тряпки, но и кисти, для проникновения в самые глубокие, но видные щели. Если в салоне есть декоративные планки, то их тоже полируют, чтобы вернуть первозданный вид. Стоимость: 20–50 тысяч рублей, сильно зависит от оснащения салона. Финальная защита кузова и оклейка. Это необязательная часть, большинство автовладельцев не оклеивают кузов прозрачной бронепленкой для усиленной защиты. Как минимум, это дорогая услуга и не все решаются на нее. Плюс со временем пленку нужно будет переклеивать, так как она потускнеет и будет заметка в местах, где заканчивается и начинается чистое ЛКП. Стоимость: 50–100 тысяч рублей.

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Внесем пометку по поводу указанных стоимостей – это лишь ориентир, для каждого автомобиля всегда своя цена, которая складывается из площади работ, установленных повреждений и желаний клиента. Но в целом, когда отдаете машину в комплексный, а не выборочный детейлинг, стоит рассчитывать примерно на 100 тысяч рублей и больше.

Как выбрать правильную детейлинг-студию?

Первым делом обратитесь к знакомым, кто уже делал подобные процедуры, вероятно, они вам подскажут. Если такой вариант не даст результата, просто зайдите в интернет, а лучше в запрещенный сервис с фотографиями. Все хорошие детейлинг-студии ведут социальные сети и выкладывают примеры работ. Понятное дело, что никто не выкладывает косяки, а отзывы можно удалять, но вы хотя бы получите примерное понимание уровня того или иного детейлинга.

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Очень важный момент – не отдавайте автомобиль на детейлинг мойщикам. Очень часто можно заметить, что мойки предлагают в том числе услуги полировки и химчистки, для чего они арендуют радом несколько парковочных мест. Поверьте, это не то, что вы ищете для себя. Зачастую мойки просто хотят заработать на схожих услугах, но не обладают для этого ни знаниями, ни оборудованием, ни камерой с хорошим точечным освещением для работы.

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Процесс детейлинга может занимать целый день и даже больше, в зависимости от состояния автомобиля и выбранного пакета услуг. Детейлеры работают с максимальной тщательностью и вниманием к деталям, чтобы достичь наилучших результатов. Это еще одно отличие от мойщиков, которые вытирают руки, берут машинку и идут полировать чей-то автомобиль.