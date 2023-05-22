Как работает реверсивное движение и что будет, если выехать под красный сигнал

Мы разбирались в том, что грозит за проезд на красный сигнал светофора и за пересечение сплошной линии разметки, в том числе в ситуации, когда водитель не успел завершить обгон. Сегодня же мы поговорим о «сочетании» этих двух вариантов: реверсивном движении. Здесь есть и красный сигнал, и линии, которые нельзя пересекать. Как работает реверсивное движение и какие его особенности знают не все? Что будет, если выехать на реверсивную полосу под красный крест? И можно ли выезжать на нее, если регулирующие реверсивные светофоры не горят вовсе?

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ЧТО ТАКОЕ РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ?

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Любопытно, но определения реверсивного движения в общих положениях ПДД нет. Поэтому понять, что это такое, можно только самостоятельно, опираясь на соответствующие пункты ПДД. Например, пункт 6.7 указывает, что «для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности, по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз». Ну а подтверждает эту формулировку знак 5.8 «Реверсивное движение»: он обозначает «начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное».

КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ?

Реверсивное движение обозначается и регулируется сразу тремя средствами.

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Во-первых, на въезде на участок дороги с реверсивным движением устанавливается знак 5.8 «Реверсивное движение», в конце такого участка – знак 5.9 «Конец реверсивного движения», а при выезде на дорогу с реверсивным движением на перекрестке устанавливается знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».

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Во-вторых, для обозначения полос реверсивного движения используется специальная разметка 1.9 – она «обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование».

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Ну а в-третьих, как мы помним, пункт 6.7 ПДД гласит, что для регулирования движения транспортных средств по реверсивным полосам применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены. Кроме того, основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.

КАК РАБОТАЕТ РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ?

Суть реверсивного движения – обеспечить возможность организации движения по одной полосе в разных направлениях в зависимости от дорожной обстановки. Например, утром водители едут на работу в центр города, задействуя реверсивную полосу, а вечером та же полоса используется для движения из центра.

Движение по реверсивным полоса регулируется светофорами, и здесь есть 4 основных варианта дорожной ситуации.

Зеленый сигнал реверсивного светофора означает, что по реверсивной полосе можно двигаться. В этом случае разметку 1.9 можно пересекать с любой стороны при движении по разрешенным полосам – то есть, упрощенно, она выполняет роль обычной прерывистой разметки 1.5.

Если на реверсивном светофоре включен желтый сигнал, то это означает, что скоро будет включен красный, и нужно перестроиться на полосу, в направлении которой указывает желтая стрела светофора – обычно в правую. Такой сигнал не запрещает пересекать разметку 1.9 с любой стороны, но нужно заранее планировать маневры с учетом предстоящей смены сигнала на красный.

Если на светофоре включен красный сигнал, это означает, что движение по реверсивной полосе запрещено. Если водитель находится на этой реверсивной полосе, при включении красного сигнала он обязан немедленно перестроиться вправо, за разметку 1.9. При включенном красном сигнале пересекать разметку 1.9 можно, только если она находится с правой стороны, для перестроения в правую полосу. Для тех, кто уже движется справа от разметки 1.9, она, упрощенно говоря, выполняет роль сплошной линии 1.1, и пересекать ее запрещено.

Если реверсивный светофор выключен или отсутствует, это фактически равнозначно включенному красному сигналу. Пункт 6.7 ПДД указывает, что «при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен». А что же делать тем, кто уже движется по реверсивной полосе в момент выключения светофора? Ответ на этот вопрос почему-то указан не в основной части ПДД, а лишь в приложении 2, описывающем саму разметку. Там в пункте 1.26 сказано, что «при отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9».

Еще одно замечание по поводу реверсивного движения содержится в пункте 9.8 ПДД. Согласно ему, «при повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу», а «перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам».

КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ?

Казалось бы, с реверсивным движением все стало понятно: есть реверсивная полоса, над ней висит реверсивный светофор, и если он горит зеленым, то по полосе можно ехать, а если горит красным или не горит вовсе, то ехать нельзя. Действительно, в большинстве случаев разметка 1.9 используется для выделения одной конкретной реверсивной полосы с двух сторон, и движение при такой схеме интуитивно понятно. Такая же схема обычно используется в иллюстрациях, и более того, она же описана в пункте 6.7 ПДД: там, как мы помним, сказано, что реверсивный светофор «расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9». Однако ГОСТ 52289-2019, регламентирующий средства организации дорожного движения, содержит и иллюстрацию второго варианта применения разметки 1.9, когда она разделяет транспортные потоки противоположных направлений. Вот так выглядят оба варианта возможного применения разметки 1.9 согласно ГОСТ.

Примеры нанесения разметки 1.9

Многие водители со вторым вариантом применения разметки 1.9 не знакомы. Как же это работает и какие полосы здесь считаются реверсивными?

Начнем с ответа на возражения тех водителей, которые «ездят по ПДД, а не по ГОСТ». Именно об этом варианте применения разметки 1.9 говорит пункт 1.26 Приложения 2 к ПДД, в котором описана горизонтальная разметка. Он уточняет, что «линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается». То есть, упрощенно говоря, при выключенных реверсивных светофорах она выполняет роль двойной сплошной линии 1.3. Это понять несложно.

А вот схема движения по дороге, изображенной на дороге справа, следующая. На такой дороге реверсивных полос две: это средние полосы, примыкающие к центральной разметке 1.9. Над этими полосами расположены реверсивные светофоры. Когда они выключены, пересекать разметку 1.9, расположенную слева, водителям запрещено – то есть, она, как сказано выше, выполняет роль двойной сплошной разметки 1.3, и дорога имеет по две полосы движения в разную сторону. А вот при включении реверсивных светофоров в ту или иную сторону дороги потоки можно разделить по полосам в соотношении 3:1 или 1:3 – то есть, крайняя правая и обе реверсивные полосы будут предназначены для движения в одном направлении. Когда оба реверсивных светофора показывают зеленый сигнал, разметку 1.9 можно пересекать с любой стороны – это позволяет водителям свободно перестраиваться между тремя полосами движения в одном направлении. А при выключении светофоров дорога вновь превращается в «обычную симметричную», с двумя полосами движения в каждом направлении.

У кого-то может возникнуть вопрос: а почему тогда обе средние полосы нельзя выделить разметкой 1.9 с обеих сторон, чтобы водителям было понятнее, что они обе являются реверсивными? Для ответа на этот вопрос достаточно снова вспомнить пункт 6.7 и пункт 1.26 Приложения 2 к ПДД. Первый гласит, что «при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен», а второй – что «линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя». То есть, если обе центральные полосы выделить разметкой 1.9, то при выключенных реверсивных светофорах водителям будет запрещено пересекать ее справа налево, и из четырех полос движения разрешенными останутся только две крайние. Таким образом, для разделения потоков и разрешения движения по полосам придется всегда использовать реверсивные светофоры, а при их выключении или неисправности пропускная способность дороги будет нарушена.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫЕХАТЬ НА РЕВЕРСИВНУЮ ПОЛОСУ ПОД КРАСНЫЙ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ СВЕТОФОР?

Несмотря на специфику организации реверсивного движения, отдельных статей, предусматривающих наказание за его нарушение, в КоАП нет. Таким образом, все нарушения при реверсивном движении трактуются в зависимости от дорожной обстановки. По сути, основным вариантом нарушения здесь можно считать выезд на реверсивную полосу при запрещающем сигнале реверсивного светофора.

Если при этом реверсивная полоса будет перекрыта в обе стороны и не будет являться встречной, то водитель может отделаться штрафом по части 1 статьи 12.12 за проезд на запрещающий сигнал светофора. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Правда, если это будет уже второй проезд на красный свет в течение года, то за повторное нарушение предусмотрено ужесточение наказания: в дело вступает часть 3 той же статьи 12.12, и она предусматривает наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Ну а если красный сигнал реверсивного светофора включен для того, чтобы организовать движение по реверсивной полосе во встречном направлении, то здесь тысячей уже не обойдется. Такой выезд на реверсивную полосу приравнивается к выезду на встречную полосу и карается по части 4 статьи 12.15 КоАП – он влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторный выезд на встречку частью 5 той же статьи 12.15 предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи – наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

То же самое касается случаев, когда водитель пересекает разметку 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенном реверсивном светофоре. Это тоже является выездом на встречную полосу и наказывается аналогичным штрафом или лишением прав.