В каких случаях водителям нельзя оформлять аварию самостоятельно

Автомобилист, решивший оформить ДТП в рамках «Европротокола» по ОСАГО без вызова инспекторов ДПС рискует остаться без компенсации, если у виновника аварии поддельный полис. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.

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«Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить «Европротокол» и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный, или в нем неверные данные – то страховая компания в связи с этим откажет в выплате», — пояснил Колпаков «Газете.Ru».

Если авария была оформлена только по «Европротоколу» без фиксации ее обстоятельств сотрудниками ГИБДД, со взысканием ущерба с виновника ДТП через суд возникнут большие проблемы, предупредил он.