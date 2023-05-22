В каких случаях водителям нельзя оформлять аварию самостоятельно

Юрист: при оформлении аварии по ОСАГО без ГИБДД водитель может остаться без денег
Автомобилист, решивший оформить ДТП в рамках «Европротокола» по ОСАГО без вызова инспекторов ДПС рискует остаться без компенсации, если у виновника аварии поддельный полис. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.
«Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить «Европротокол» и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный, или в нем неверные данные – то страховая компания в связи с этим откажет в выплате», — пояснил Колпаков «Газете.Ru».
Если авария была оформлена только по «Европротоколу» без фиксации ее обстоятельств сотрудниками ГИБДД, со взысканием ущерба с виновника ДТП через суд возникнут большие проблемы, предупредил он.
Проверить наличие полиса ОСАГО на автомобиль и его действительность на момент совершения ДТП можно через специальный онлайн-сервис на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Также следует убедиться, что предоставленный вторым участником ДТП полис ОСАГО оформлен именно на ту машину, которая участвовала в аварии, и в нем нет ошибок, посоветовал Колпаков.