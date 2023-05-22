Автомобили бренда Forthing могут начать собирать в России

Частные дилеры уже продают автомобили марки Forthing, входящей в состав Dongfeng Group. В скором времени для дистрибьюции моделей бренда будет развёрнута дилерская сеть в 60 городах России, однако это не главное: китайцы рассматривают вариант локализации производства.
В России уже есть одна модель Forthing - i-Sky от бренда Evolute ("Моторинвест"), однако развитием непосредственно Forthing займётся другая компания - IXEN Motors Rus. Об этом пишет сайт "Китайские автомобили".
В течение 2023 года дилерская сеть будет запущена в 60 городах. Планируемый годовой объём реализации на начальном этапе - 10 тысяч авто в год.
В компании отметили, что прорабатывается вопрос о возможности крупноузловой сборки моделей Forthing. Конкретики по партнёрам и моделях пока нет.
В России пока представлены две модели: кроссовер T5 Evo и минивэн Yacht.
Ранее "РГ" рассказывала подробности о каждой из них. Цены на T5 Evo лежат в диапазоне от 2 910 000 до 2 999 000 рублей, стоимость Yacht - 3 960 000 - 4 090 000 рублей.