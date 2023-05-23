Что известно о Changan Alsvin - новом "убийце" Lada Vesta из Китая

Российский автомобильный рынок продолжает пополняться моделями китайских брендов. На этот раз компания Changan презентовала новый седан под названием Alsvin. Давайте разбираться, что и за какие деньги нам предлагают.

© Changan

Это переднеприводный седан класса В, который визуально очень похож на Kia Rio третьего поколения. Автомобиль оснащается уже привычным нам двигателем 1,5 литра мощностью 107 л.с. и крутящим моментом 145 Нм. А вот коробка передач необычная – пятиступенчатый «мокрый» робот с двумя сцеплениями. В теории, такое решение обеспечивает мгновенное переключение передач, но зачем оно нужно, если под капотом сотня лошадей?

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Передняя подвеска - независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая с балкой. По тормозам тоже классика: спереди - дисковые вентилируемые, а сзади - барабаны из прошлого века. Что касается безопасности, то необходимая электроника присутствует, а вот подушек только две, что сегодня уже маловато. Пусть это и автомобиль эконом класса – на таком не экономят.

Changan

Зато по оснащению китайские автомобили, как всегда, впереди планеты всей. То, что европейцы продают как дополнительную опцию за кучу денег, вроде камеры заднего вида, в китайский автопром запихивают почти бесплатно. Да, здесь есть и камера, и затемняющиеся зеркала, и круиз-контроль, и мультируль. Про такие вещи, вроде подсветки салона или электростеклоподъемников, даже говорить не будем. В базовой комплектации установлен сенсорный монитор диагональю 7 дюймов, акустическая система с четырьмя динамиками ну и всевозможные USB/Bluetooth тоже имеются. В багажник умудрились даже воткнуть запасное колесо, что в наших широтах явный плюс.

Changan

Комплектаций будет всего две: LX и DLX. Во второй прибавляется лишь электро-механический люк (электрический люк + механическая шторка), система контроля давления в шинах, ненужная система старт/стоп и камера бокового обзора справа для облегчения параллельной парковки. Цена за младшую версию - 1 619 900 рублей, а за старшую - 1 679 900. Как обычно с китайскими авто, нет никакого смысла экономить и покупать младшую версию при такой мизерной переплате.

Changan