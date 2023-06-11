10 потрясающих автомобилей 80-х и 90-х, которые все еще восхитительны

Сегодня автомобильная индустрия уже вроде как сформировалась и есть есть ощущение, что потолок уже близок Но в 90-е ни о каком потолке и речи идти не могло - это была эпоха быстрых и интересных машин нового поколения, которые только узнавали, что такое компьютеризированные системы управления двигателем, новые системы впрыска и турбонаддува. Вместе с технологиями менялся и дизайн, грубые угловатые автомобили становились более гладкими и стильными. Давайте вспомним легенды 90-х, которые желанны и сегодня.

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Nissan 300ZX

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Nissan 300 ZX был большим спортивным автомобилем, выпускавшимся с 1983 по 2000 год. В Японии автомобиль продавался под названием Fairlady Z. Существовало три разных кузова - кабриолет, купе и купе-тагра (Tagra), у которого можно было снять верхнюю часть крыши. Модель первого поколения 300ZX, называемая Z31, была самым успешным автомобилем Nissan серии Z, который показал самые большие объемы продаж как в США, так и в Японии.

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Второе поколение назвали достаточно просто и понятно – Z32, оно принесло с собой новый дизайн, повышенный комфорт и новые мощности, которые были недостижимы в первом поколении. Самая быстрая заводская версия развивала 300 л.с., что по тем временам было огромной мощностью, особенно если учесть, что эта машина никогда не относилась к суперкарам. Разгон до сотни составлял всего лишь пять секунд, а благодаря хитрой системе двойных интеркуллеров автомобиль долго не перегревался. Для внутреннего рынка японцы выпускали чуть более интересные версии, в которых был зеркальный люк, препятствующий нагреву салона, складные зеркала, ABS и версии без гидроусилителя с большим передаточным числом в рулевом механизме, что делало управление острее. Помимо этого, для японского рынка выпускались модели с блокировкой в редукторе, что позволяло успешно дрифтить и ездить боком, и все это шло уже с завода. До сегодняшнего дня автомобили дожили в очень небольшом количестве, и хороший экземпляр будет стоить от двух-трех миллионов рублей. Если же вы захотите найти полностью отреставрированный вариант, он обойдется от шести миллионов.

Mazda MX-5

Благодаря неоднозначной внешности, этот родстер 1989 года завоевал большое количество фанатов . При создании конструкторы вдохновлялись британскими спортивными автомобилями, что четко прослеживается в стилистике. Кабриолет был полностью выполнен из стали, а крыша – из легкого алюминия. Автомобиль создавался как легкий заднеприводный спорткар с простой конструкцией кузова для снижения стоимости. Mazda MX-5 первого поколения весила всего 980 кг, а длина была менее четырех метров – 3,97. Тут самое интересное, что MX-5 дожила до наших дней, но габариты ее не изменились – четвёртое поколение также вписывается в четыре метра.

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Первые версии поставлялись со скромным двигателем 1,6 литра мощностью 116 л.с. Правда и четвертое поколение не то чтобы слишком мощное – 2 литра и 181 л.с. в топовой комплектации, а есть моторы и по 1,5 л. Минимальный вес автомобиля составляет 961 кг в самой простой комплектации, и 1058 кг - в максимальной с механической трансмиссией.

В 1993 году была выпущена ограниченная серия Mazda MX-5, в размере всего 1500 единиц. Эта модель отличалась более роскошным интерьером с красной кожаной обивкой, и оснащалась такими функциями, как усилитель руля, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и задний спойлер. Все 1500 единиц Mazda MX-5 LE были сделаны в черном цвете.

Honda S2000

Еще одна «зажигалка» из Японии, представленная в 1995 году в день 50-летния компании. Это спорт купе с открытым верхом, который выпускался с 1999 по 2009 года. Этот автомобиль всегда притягивал взгляды несмотря на свою внешнюю простоту. Первая версия оснащалась двигателем объемом 2 литра мощностью 247 л.с. и 218 Нм крутящего момента, который мог раскручиваться до 9000 оборотов в минуту! В паре с ним работала механическая коробка передач и редуктор с предустановленным самоблоком – японцы в то время это активно практиковали. Неудивительно, что именно Япония является родиной дрифта.

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Второе поколение получило ряд изменений, как внешних, так и внутренних. Дизайн слегка обновили, он стал более стильным и привлекательным, автомобиль получил новые фары, зеркала и обвес. Также японцы решили добавить мощности и расточили двигатель с 2 до 2,16 литра, но это снизило отсечку с 9000 до 8000 оборотов.

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Как это свойственно японцам, для внутреннего рынка они выпустили особую версию Type V, которая получила рулевое управление с изменением передаточного числа прямо во время движения для обеспечения лучшей управляемости. Передаточное число не настраивалось вручную и зависело строго от скорости. Полное число оборотов руля колебалось от 1,4 до 2,4, и это был первый автомобиль с такой системой. Также эксклюзивная версия оснащалась другими амортизаторами, стабилизаторами и другим самоблокирующимся дифференциалом. Сегодня Honda S2000 постепенно дорожает, так как не разбитых автомобилей остается все меньше, а потому ценник за приятный автомобиль начинается с 2,5 млн рублей.

Jaguar XJ220

Произведенный британским автомобильным гигантом Jaguar в период с 1991 по 1994 год, XJ220 был двухдверным и двухместным спортивным автомобилем, который производился в партнерстве с ведущей в то время автомобильной и гоночной инжиниринговой компанией Tom Walkinshaw Racing. Эта же компания разработала и двигатель V12 объемом 6,2 литра мощностью 520 л.с. Сам XJ220 был основан на полноприводном концепт-каре XJ-13, который так и не увидел свет. Первоначальный прототип XJ220 был представлен публике на Британском международном автосалоне в 1988 году, однако долгие доработки и оценка перспектив на рынке велись еще три года до запуска в серию.

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Но в какой-то момент все пошло не по плану и почему-то было решено упрощать модель. Так появился двигать V6 вместо V12, обычные двери вместо подъемных и многое другое. И вот тут произошло то, чего никто не ожидал – интерес к автомобилю сразу угас. Производитель не выполнил изначальные обещания, упростил задуманное, а ценник оставил старым - около 800 000 долларов. Все это привело к тому, что крутейший спорт-кар сразу задвинули в дальний угол и доходило до этого угла примерно сто человек в год, а по итогу за несколько лет было продано всего 275 экземпляров, после чего производство свернули.

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Больше британцы особо не экспериментировали с суперкарами. Было несколько концептов, но в серию они не пошли. На сегодняшний день, кстати, XJ220 - невероятная редкость и продается за космические деньги. Недавно один экземпляр с аукциона ушел за 47 миллионов рублей. Само собой, этот автомобиль уехал в частную коллекцию и будет пылиться там долгие годы, по улицам на таких не рассекают.

Toyota Supra

Еще один японский спортивный автомобиль, который стал очень популярным после первой серии кинофраншизы «Форсаж». А на самом деле корни первой «супры» уходят далеко в 70-е, когда все автомобилестроение только зарождалось в современном понимании. Но это не мешало уже тогда «супре» наводить шороху, потому что под капотом у нее жил шестицилиндровый мотор объемом 2,8 литра мощностью 145 л.с., и это в начале восьмидесятых! У первой версии было огромное количество модификаций, даже Sport Performance Package с черным верхом и серебристым низом: да, Maybach не первый придумал такое сочетание.

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Во второй версии появились турбовые моторы, которые показывали хороший результат даже при скромных объемах. Третья версия была первой, которая перешагнула границу в 200 л.с. с атмосферным мотором, а турбовый развивал и вовсе 230 л.с., что для скромного автомобиля 80-х очень круто. Но все мы знаем Toyota Supra по четвертому поколению, которое пришлось на наше детство и кинофильмы.

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Это поколение было основательно переработано и получило полностью новую внешность, не похожую на предыдущие поколения, и новые двигатели мощностью 330 л.с., при этом твин-турбо давали прекрасный подхват на любых оборотах и делали автомобиль крайне динамичным. Позже, в 2019 году, вышло пятое поколение, но его совершенно не оценили, так как Supra 5Gen была построена совместно с BMW на их платформе с использованием баварского двигателя, мультимедии и электроники. Про это поколение шутят «интересно, она ездит как BMW, или ломается как BMW». В итоге на дорогах их почти не видно и предметом охоты совершенно не являются. А вот четвертое поколение до сих пор востребовано, и, если вы захотите им обзавестись, готовьте как минимум несколько миллионов рублей за простую версию, требующую доработок.

Lamborghini Diablo

Легендарная Diablo выпускалась с 1990 по 2001 год. Она пришла на смену популярного Lamborghini Countach и оснащалась только моторами V12 объемом 5,7 литра в первом, и 6 литров - во втором поколениях. Мощность составляла около 500 л.с., в зависимости от рынка сбыта. Второе поколение оснащалось двигателем объемом 6 литров, и там мощность увеличилась до 535 л.с.. И если первая версия разгонялась до сотни за 4,5 секунды, то втора - уже за 3,9, то есть пересекла психологическую отметку и стала «быстрее четырех секунд».

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Поскольку Diablo заменил флагман Countach, он не только получил улучшенные характеристики, но и богатую комплектацию. Список включал многосторонние регулируемые сиденья, электрические стеклоподъемники и регулируемое рулевое колесо. Это стало важной отличительной особенностью благодаря которому пилот мог полностью настроить место под свои габариты.

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Также Diablo оснащался крутой стереосистемой Alpine с внешним сабвуфером, что тогда тоже было в новинку для Lamborghini. Всего было произведено около 3000 единиц автомобилей, а сегодняшнюю цену даже узнавать страшно.

Honda Civic Del Sol

Civic Del Sol - двухместный автомобиль класса «Targa» с претензией на спорт, выпускаемый японским автопроизводителем Honda в 90-х годах. Автомобиль был основан на платформе Honda Civic и был преемником популярной в то время Honda CRX. Дебютировавший в 1992 году в Японии и Великобритании, Civic Del Sol вопреки ожиданиям не был кабриолетом. Вместо этого автомобиль имел съемный хардтоп вместо выдвижного мягкого верха, который можно было хранить в багажнике, предлагая ощущение кабриолета, но не являясь таковым. Это решение применилось для увеличения жесткости кузова. Civic Del Sol преподносился покупателям как один из самых стильных и доступных спортивных автомобилей в то время.

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Первоначально автомобиль предлагался в двух вариантах: базовой модели S и более дорогой SI. Вариант S имел 1,5-литровый рядный двигатель мощностью 106 л.с. Более дорогая комплектация SI оснащалась 1,6-литровым рядный двигателем с передовой тогда технологий Honda V-TEC, которая увеличила общую мощность системы до 125 л.с. Сегодня такая прибавка кажется мизерной, но тогда это имело значение. Также версия SI предлагала 14-дюймовые колеса, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль и дополнительный задний спойлер, который служил исключительно для эффектного визуала, потому что скоростей, на которых он бы требовался, Honda не развивала.

McLaren F1

McLaren F1 - это мощный спортивный автомобиль, который разрабатывался британским концерном McLaren с 1992 по 1998 год и продавался потом аж семь лет, до 2005 года. Этот автомобиль – дикий эксклюзив, всего было выпущено 106 экземпляров. McLaren F1 выделялся весьма футуристичной внешностью и множеством элементов дизайна, чего у конкурентов тогда практически не было. Он был очень легким – всего 1140 кг - и при этом обладал лучшей аэродинамикой среди автомобилей своего класса.

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В отличие от других мощных одноклассников McLaren F1 мог вместить трех человек в салоне, включая водителя. Расположение сидений было довольно интересным - кресло водителя было расположено в центре первого ряда, а два пассажирских были расположены в задней части по бокам. Считалось, что это позволяло водителю максимально точно управлять суперкаром.

McLaren F1 оснащался двигателем V12, позаимствованным у BMW и известным как S70. Огромный V12 отдавал 618 л.с., а в поздних доработанных версиях - 627 л.с. Двигатель был атмосферным, но огромный объём, двенадцать цилиндров и более 600 лошадей позволяли автомобилю разгоняться до сотни за 3,2 секунды, и это был самый быстрый атмосферный автомобиль в классе на тот момент.

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Сколько экземпляров дожило до нашего времени неизвестно, но на аукционе в Калифорнии совсем недавно McLaren F1 продали за 20,5 млн долларов.

Honda NSX

Honda NSX – еще одна легенда мира спортивных купе 90-х. В США она, правда, была более известна как Acura NSX, но сути это не меняет. Автомобиль был основан на концепт-каре Honda Pininfarina Experimental (HPX), который имел 3,0-литровый двигатель V6. Но то концепт, а когда японская компания начала работать над серийной версией автомобиля, то и название было изменено на NSX, что по легенде расшифровывается как New Sportscar Experimental.

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Дизайн автомобиля был вдохновлен знаменитым американским истребителем F-16, и поэтому экстерьер получил аэродинамический дизайн с длинным «хвостом». Для автомобиля изготовили новый двигатель V6 объемом 3 литра, который дополнялся фирменной электроникой VTEC от Honda. При этом мощность была средняя – 274 л.с., что вроде и не мало, но не так уж и много для спортивной машины. Позже объем двигателя довели до 3,2 литра и добавили ему эксклюзивную автоматическую коробку передач. Видимо, дополнительные 200 кубов объема должны были нивелировать потери АКПП относительно ручной.

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В 2012 году миру показали второе поколение Acura NSX, которое также оснащалось бензиновым двигателем V6, но имело еще и два электродвигателя на передней оси и третий - в коробке передач для усиления крутящего момента на задней оси. Разумеется, это совсем другой автомобиль из совсем другой эпохи, и его можно купить новым по цене от 16 миллионов рублей.

BMW M1

Это, наверное, единственный серийный автомобиль BMW, который можно было называть суперкаром своего времени. BMW M1 должен был стать результатом сотрудничества BMW и Lamborghini, которые планировали выпустить совместный продукт. Но из-за ряда неудач в Lamborghini на тот момент, сделка была расторгнута и в итоге M1 выпускался полностью на мощностях BMW.

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Спорткар оснащался мощным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, который развивал 277 л.с. и в начале 80-х это было реально мощно, потому что разгон до сотни занимал всего 5,6 секунд, а так называемый «квотер» автомобиль преодолевал за 14,1 секунды. Помимо этого существовали турбированные версии специально для гонок, которые выдавали умопомрачительные 850 л.с.

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