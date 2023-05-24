Что будет, если водитель откажется брать копию протокола о нарушении ПДД?

Так что лучше протокол получить. Более того, в самом протоколе водитель может дать свои объяснения и замечания. Что касается обжалования, то сам по себе протокол не обжалуется, ведь этот документ лишь фиксирует обстоятельства нарушения. Что касается времени для поиска адвоката, это можно сделать иначе. Можно заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью заключить соглашение с адвокатом или юристом. Так же и со штрафом: можно просить суд сделать отсрочку оплаты штрафа (до одного месяца) или рассрочку (до трех месяцев).