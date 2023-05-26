Что такое Android Auto и зачем он вам нужен

В современном мире очень важно оставаться на связи в любой момент и даже в пути. Учитывая, что смартфоны являются неотъемлемой частью нашей жизни, естественно, что мы хотим расширить их функциональность на наши автомобили, в которых мы иногда проводим долгие часы в пробках. В этом и заключается суть Android Auto, который как бы объединяет ваш телефон с мультимедийной системой и делает ваш автомобиль умнее и удобнее.

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Итак, что такое Android Auto? Простыми словами, Android Auto — это программная платформа, разработанная Google, которая позволяет подключить ваш смартфон на базе Android к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля. Отображая экран вашего телефона на дисплее автомобиля, Android Auto предоставляет простой способ доступа к различным функциям и приложениям смартфона, при этом, не отвлекая вас от дороги. Да, одна из основных целей Android Auto - повышение безопасности водителя. Ваш комфорт разработчикам тоже важен, разумеется, но это все-равно вторично. Система управляется штатными средствами вашей машины или голосовыми командами, поэтому Android Auto минимизирует отвлечения на смартфон и позволяет вам сосредоточиться на дорожной ситуации. Вы легко можете запустить популярные навигационные системы, такие как "Яндекс.Навигатор", прямо на дисплее вашего автомобиля. Будет доступен весь функционал, включая пробки. При этом вы можете попросить об этом систему голосом, и этим же методом ввести пункт назначения.

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Более того Android Auto легко интегрируется с вашими любимыми музыкальными сервисами, такими как "Яндекс.Музыка", Spotify, Google Play Music или Apple Music. Вы можете управлять своими плейлистами, просматривать песни и наслаждаться любимыми мелодиями из телефона, и все через интерфейс автомобиля или с помощью голосовых команд.

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Android Auto также помогает водителю с текстовыми и голосовыми сообщениями. С помощью голосовых команд вы можете отправлять и получать сообщения, совершать телефонные звонки и даже прослушивать входящие сообщения с помощью голосового помощника, который зачитает текст.

Одним из основных преимуществ Android Auto является его совместимость с широким спектром автомобилей. Разрыв в оснащении качественной мультимедией между старыми и новыми машинами просто огромен, но Android Auto заполняет этот пробел, потому что его можно установить в любой автомобиль, независимо от его марки или модели. Тут, правда, стоит отметить, что в старых автомобилях могут потребоваться более существенные доработки, что увеличит стоимость установки, особенно если в автомобиле до интеграции «андроида» не было экрана. При этом новые автомобили часто продаются с уже предустановленной системой.

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Что касается удобства использования, Android Auto разработан таким образом, чтобы быть интуитивно понятным и удобным для пользователя с любым уровнем технической подготовки. В таких случаях часто говорят «справится даже домохозяйка», но, по сути, справится и ребенок. Как только ваш телефон подключается к информационно-развлекательной (мультимедийной) системе автомобиля через USB, интерфейс Android Auto автоматически запускается на дисплее автомобиля. И с этого момента ваш автомобиль уже официально прокачен. Интерфейс выполнен визуально привлекательно и понятно, практически то же самое, что пользоваться большим смартфоном.

Каких-то существенных минусов Android Auto назвать не получается, разве что требование к интернету, но без интернета не будет работать и ваш смартфон, поэтому здесь ничего не меняется. Ну еще можно добавить сравнительно малое количество совместимых приложений, но это, скорее всего, вопрос времени. База с приложениями для автомобильного андроида все время пополняется, поэтому шанс того, что вы не найдете необходимого – крайне мал.