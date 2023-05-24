Названы главные проблемы мотора, который ставили на Lada, Renault и Nissan

Эксперты издания "За рулём" составили список проблем, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей Lada, Renault и Nissan, оснащённых двигателем H4M/HR16DE.

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Данный мотор устанавливался на широкую линейку моделей. У Nissan это Sentra, Micra, Qashqai, Note, Tiida и Juke, у Renault - модели Megane, Logan, Fluence, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. АвтоВАЗ комплектовал данным агрегатом Lada Vesta и Xray.

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Так, среди основных проблем H4M выделяют свист приводного ремня, который обычно проявляется при повышенной влажности воздуха. Возможный вариант решения - замена ремня или его подтяжка.

Другой распространённой проблемой мотора Альянса является повышенный угар масла, впрочем, масложор с доливкой каждые 5-7 тысяч километров считается нормой, пишет издание со ссылкой на инструкцию по эксплуатации. Решить проблему можно перепроточкой поршневых канавок (целесообразно совместить мероприятие с капиталкой), немного сократить потребление двигателем масла может помочь использование более вязкого масла, например, 5W-40.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются владельцы машин с обозначенным двигателем - замена свечей зажигания. Доступ к ним невозможен без демонтажа впускного коллектора, а эта операция может повлечь за собой срыв резьбы крепления, попадание в камеры сгорания песка. Если же такие трудности владельца не пугают, и он решился на самостоятельную замену, то рекомендовано использовать динамометрический ключ, который позволит сократить вероятность появления в ГБЦ трещин.

Неприятными последствиями может обернуться использование бензина АИ-92 несмотря на то, что он разрешён автопроизводителем. Эксперты рекомендуют учитывать вес автомобиля: "девяносто второй" подойдёт для легковушек, которые эксплуатируются в основном без нагрузки, если же это Duster, то лучше сделать выбор в пользу топлива с более высоким октановым числом.