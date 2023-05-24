Травматолог рассказал об опасности для водителя при срабатывании подушки безопасности

При срабатывании подушек безопасности в автомобиле в момент ДТП водитель или пассажиры могут получить серьезные травмы головы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-травматолог-ортопед ММЦ «Медси» на Мичуринском проспекте Абдула Гаджимурадов.

© Газета.Ru

«Срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулевому колесу. Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества, что обычно сопровождается головной болью, головокружением и даже нарушением и потерей сознания», — сказал Абдула Гаджимурадов.

По словам врача, если голова пассажира находится в неправильном положении в момент срабатывания подушки, то резкий наклон и раскачивание шеи также могут привести к травме шейных позвонков или мышц.

В некоторых случаях подушка безопасности может вызвать травму лица, особенно если водитель или пассажир не придерживается рекомендаций по безопасности, например, не использует ремень или неправильно сидит. В таких ситуациях возможны повреждения носа, глаз (если надеты очки) и зубов или рта, пояснил эксперт.