Безбашенная дюжина: 12 бюджетных кабриолетов на лето

Впереди жаркое лето, а значит самое время подумать про автомобиль без крыши, чтобы вкусить солнечные деньки. Постоянные читатели знают, что мы изучили много автомобилей за последнее время, и несколько раз говорили, что более бесполезной машины, чем кабриолет - не бывает. Потому что ее трудно использовать зимой даже с хард-топом, у нее всегда много болячек, маленький багажник, и зачастую отсутствующий задний ряд сидений. Но при этом, кабриолет дает невероятное чувство свободы, сравнимое только с мотоциклами. Полное отсутствие "купола" над головой всегда улучшает настроение и дает почувствовать себя особенным, потому что большинство водителей в потоке тихо вам завидуют. К сожалению, кабриолеты, которые стоит покупать, дешевыми не бывают, но мы подобрали несколько интересных вариантов с условием "до полутора миллионов рублей", которые вы найдете ниже.

© Rolls-Royce

MINI Cabrio Cooper

Auto.ru

Этот британский лупоглазый покемон, который на самом деле глубоко замаскированная BMW, никого не оставит равнодушным. За него просят 1,25 млн, что не так уж мало, но вы получаете очень известный автомобиль, который не нуждается в представлении. Двигатель всего 1,6 литра на 116 лошадей, зато не будет жрать бензин ведрами, и налог по осени не придет большой. А с открытым верхом все-равно быстро не погоняешь - продуть может. Автоматическая коробка передач - еще один плюс, потому что кабриолет с механической коробкой - это ненужная дерготня и дополнительные сложности, особенно при такой мощности.

Peugeot 308

Еще одна европейская компания, только на этот раз из Франции, которая любит баварские технологии и двигатели. Это достаточно крупный автомобиль, в котором можно возить не только себя, но еще и жену с собачками. Двигатель чуть бодрее - 140 л.с., коробка автоматическая. Это очень популярный европейский автомобиль, потому что стоит недорого, крыша металлическая и есть все, что нужно, да и выглядит неплохо!

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Audi A4 Cabrio

Автомобиль для любителей немецкого премиума. Кабриолет Audi оснащен двухлитровым двигателем мощностью 200 л.с., что уже позволяет немного позажигать на дороге. Коробка передач автоматическая - то? что нужно. Стоимость примерно около миллиона и выше. Да, это не "только с конвейера", но в данном случае год не имеет никакого значения.

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Pontiac Solstice

А вот и эксклюзивчик - американский "понтиак" с мягкой крышей, которая при необходимости полностью прячется в багажник. Это редкий автомобиль, который на дорогах не встречается, поэтому купив его, вы точно будете получите массу дополнительного внимания. Двигатель объемом 2,4 литра выдает 179 л.с., поэтому машинка должна быть весьма бодрая, что приятно. Стоимость относительно высокая, но эксклюзивы всегда стоят дороже повседневности.

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BMW Z3

Куда же без баварского автопрома - BMW Z3 в кузове кабриолет. Ценник примерно около миллиона, но за эти деньги вы получаете легендарную и редкую машину с автоматической коробкой передач и двигателем 2 литра мощностью 150 лошадей. Налог всего 5100 рублей в год, а удовольствия намного больше! Но есть минус - только мягкая крыша, нет "хард-топа", поэтому эксплуатировать строго в теплую погоду.

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Toyota MR-S

Еще один крайне редкий автомобиль в наших широтах, который не сразу идентифицируется. А это очень интересная японская машина, легкая, с хорошим двигателем мощностью 140 л.с. и крайне привлекательной внешностью. В ней ноль брутальности и крутости, она просто прикольная, настоящий летний автомобиль для хорошей погоды и отменного настроения. Есть одно но - руль с правой стороны и придется немного переучиваться. Зато ценник крайне гуманный - всего 780 тысяч рублей.

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Honda S2000

Настоящая легенда конца 90-х и начала нулевых, а также участница многих известных фильмов, включая "Форсаж". Очень красивый и стильный автомобиль, на который все будут оборачиваться. Хороший двигатель объемом 2 литра и мощностью 250 л.с., то есть прям под налог, еще одна лошадка и платеж удвоился бы, а так - "всего" 18 750 рублей. Руль опять же правый, но купить такую машину в хорошем состоянии с левым рулем за такие деньги просто невозможно. Это тот автомобиль, который будут фотографировать на улице, а потом говорить друзьям "прикинь, сегодня видел хонду две тысячи кабриолет около работы!".

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Mercedes-Benz SLK

Очень красивый автомобиль для лета с двигателем 3 литра и 231 лошадью. Коробка автоматическая, руль левый, белая кожа и отменное оснащение и все это с открытым верхом. Стоимость около 1,2 млн рублей, но это немецкий премиум, а Mercedes всегда очень внимательно относился к своим кабриолетам. А здесь еще и погонять можно, двигатель-то мощный. При этом есть "хард-топ", поэтому автомобиль можно эксплуатировать и в холодное время годы. Засыпать его сугробами затея так себе, но весной и осенью с температурой +5 он прекрасно себя покажет. Таким образом, это чуть более универсальный автомобиль, чем классический кабриолет без крыши или с мягким тентом.

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BMW 335i Cabrio

Этот автомобиль стоит покупать, если вы хотите себе дикую зажигалку. У него в стоке под капотом 3 литра с двумя турбинами и 306 л.с., а первую сотню он разменивает меньше чем за 6 секунд. Огромное количество тюнинга и возможность отремонтироваться в любой мастерской благодаря широкой распространенности автомобиля. Но налог очень уж кусается - 46 000 в год. Зато здесь жесткая крыша, и эти автомобили часто можно встретить зимой на дорогах, поэтому это снова немного про универсальность. Также обладает хорошей вместимостью и на задний ряд действительно могут с комфортом сесть еще два человека. Громкий выхлоп, дикий отклик на педаль газа и хорошая музыка - то, что нужно для лета без крыши.

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Volvo C70 Cabrio

Шведский автопром в целом весьма редко встречается на дорогах России, а без крыши так и подавно. Volvo предлагает стильный кабриолет с жесткой крышей и неплохим двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 140 л.с. Коробка передач автоматическая, что упрощает управление автомобилем в повседневе. Также есть второй ряд кресел, то есть можно возить семью.

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BMW 630i Cabrio

А вот это уже люксовый автомобиль класса Gran Turismo, в котором вы найдете большие удобные кресла, хорошую мультимедию, много электроники и мощный двигатель на 3 литра и 258 лошадиных сил. Это большая комфортная машина, на которой можно отправиться в путешествие по Европе или на юг. Налог неприятный, но обладание таким автомобилем - это уже статус. Коробка передач автоматическая, привод задний - все что нужно для удовольствия за рулем.

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Mercedes-Benz SL 350

Завершим подборку автомобилем, который чуть-чуть вылезает за пределы полутора миллионов рублей, но однозначно того стоит. Это купе SL с "хард-топом" и очень интересным двигателем объемом 3,7 литра и мощностью 245 л.с. Это делает владение машиной весьма бюджетным с точки зрения налогов. У большинства таких купе шикарные белые салоны, хорошая музыка и фирменные фишки Mercedes, вроде теплого шарфа, который согревает область шеи и головы. В любом случае, это самый шикарный автомобиль из всего приведенного списка.

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