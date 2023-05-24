$79.97-0.2086.20-0.35

Автоюрист Колпаков предостерег от подписания пустого бланка для страховой после ДТП

При обращении в страховую компанию за возмещением ущерба после ДТП по ОСАГО не следует подписывать соглашения о выплате до оценки реальной стоимости восстановления. Также нельзя ставить подпись под пустым или заполненным частично актом осмотра транспортного средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.

Какие документы нельзя подписывать при обращении к страховщику после ДТП
© Газета.Ru

«Некоторые страховые компании подсовывают автовладельцу соглашение о том, что он, осмотрев транспортное средство, согласен на выплату 100 тыс. рублей. А по факту оказывается, что ремонт стоит, к примеру, 200 тыс. рублей, и потерпевший уже не имеет права претендовать на большее», — пояснил Колпаков «Газете.Ru».

В таком случае, чтобы добиться через суд увеличения выплаты от страховщика, автовладельцу требуется расторгнуть мировое соглашение, а это очень трудно сделать, аргументировал юрист.

«В акте осмотра также есть графа о повреждениях, не относящихся к ДТП. Если она не будет заполнена или перечеркнута, то в нее впоследствии могут вписать, что повреждения каких-то из ранее описанных деталей не относятся к данному ДТП», — предупредил Колпаков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий