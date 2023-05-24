Какие документы нельзя подписывать при обращении к страховщику после ДТП

Автоюрист Колпаков предостерег от подписания пустого бланка для страховой после ДТП
При обращении в страховую компанию за возмещением ущерба после ДТП по ОСАГО не следует подписывать соглашения о выплате до оценки реальной стоимости восстановления. Также нельзя ставить подпись под пустым или заполненным частично актом осмотра транспортного средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Григорий Колпаков.
«Некоторые страховые компании подсовывают автовладельцу соглашение о том, что он, осмотрев транспортное средство, согласен на выплату 100 тыс. рублей. А по факту оказывается, что ремонт стоит, к примеру, 200 тыс. рублей, и потерпевший уже не имеет права претендовать на большее», — пояснил Колпаков «Газете.Ru».
В таком случае, чтобы добиться через суд увеличения выплаты от страховщика, автовладельцу требуется расторгнуть мировое соглашение, а это очень трудно сделать, аргументировал юрист.
«В акте осмотра также есть графа о повреждениях, не относящихся к ДТП. Если она не будет заполнена или перечеркнута, то в нее впоследствии могут вписать, что повреждения каких-то из ранее описанных деталей не относятся к данному ДТП», — предупредил Колпаков.