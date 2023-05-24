Какие документы нельзя подписывать при обращении к страховщику после ДТП

«В акте осмотра также есть графа о повреждениях, не относящихся к ДТП. Если она не будет заполнена или перечеркнута, то в нее впоследствии могут вписать, что повреждения каких-то из ранее описанных деталей не относятся к данному ДТП», — предупредил Колпаков.