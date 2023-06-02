Почему покупка электрокара в России – плохая и бесполезная затея

Электроавтомобили становятся очень популярны во всем мире, так как тему «зеленой» энергетики крайне активно пропихивают мировые СМИ и западные страны. Однако несмотря на столько мощную информационную поддержку, продвижение электромобилей в массы не так уж и велико, и особенно это касается России. Давайте разберемся, почему живя в России, не стоит охотиться за электрокаром.

© Tesla

Начнем с того, что Россия сегодня в комплексе не готова и не предрасположена для электромобилей. У нас есть все, чтобы обслуживать машины на ДВС, и ничего для обслуживания той же Tesla. С чего начинается развитие какой-то потребительской отрасли? Правильно, с инфраструктуры, которая помогает обладать каким-то девайсом и делает его полезным. А для электрокаров нужна развитая сеть зарядок, в противном случае обладание становится проблемой.

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Главное отличие машин с ДВС от электрокаров в том, что первые заправляются пару минут и едут дальше, а электричкам нужно в среднем около получаса, если мы говорим про самые современные зарядки. А если нет самой быстрой зарядки или она не работает, то придется ждать уже час или даже два. А если заряжаться дома, от обычной розетки, то всей ночи не хватит.

Так уж вышло, что в России на текущий момент не развита сеть электрозарядок, а те, что есть – работают через раз. Предпосылок к кратному увеличению зарядных станций в будущем тоже нет, поэтому можете представить себе историю, в которой нужно записываться за сутки вперед в очереди на зарядку. Ну и вишенка на торт – бесплатные электрозарядки для автомобилей заканчиваются. Если раньше почти все зарядки были бесплатными, то сейчас придется отвалить полторы-две тысячи, а в чем тогда вообще смысл? Постоять в очереди, потом час заряжать машину и заплатить почти столько же, сколько владелец ДВС? В общем все это никак не соотносится с комфортом владения электричкой, о котором рассказывают производители. Эта проблема решается персональной зарядкой, стоимость которой, кстати, около 200 000 рублей без установки, но тут есть проблема – вместе с персональной зарядкой, нужен и частный дом с закрытой территорией. А так уж вышло, что большинство граждан РФ живет в многоквартирных домах, и даже без подземной парковки. Таким образом, эта опция доступна очень малому количеству людей.

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Помимо проблем с зарядкой, есть еще и проблемы с самими электрокарами. Дето в том, что ДВС устает очень долго, у него нет шкалы износа, как у аккумулятора в смартфоне, а у электричек – есть. Покупая подержанный электрокар, вы получаете машину с частично израсходованным аккумулятором уже меньшей ёмкости, а это сказывается на продолжительности поездок и даже максимальной мощности автомобиля. Дето в том, что электроника очень хорошо контролирует состояние аккумулятора, и, если показатели последнего уменьшаются, первым делом рубится мощность машины. Таким образом вы покупаете автомобиль с непонятными характеристиками, которые будут только уменьшаться. В России автомобили часто эксплуатируют долгими годами по разным причинам, так вот, через какое-то время аккумуляторы нужно будет заменить. И это вам не двигатель BMW перебрать, в России пока что вообще не меняют аккумуляторы у электричек, их нужно отправлять в Европу или Америку.

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Также не стоит забывать о нашем климате – в России холодно большую часть года, кроме самых южных регионов. А холод крайне негативно сказывается на аккумуляторах и их работе. А это в свою очередь уменьшает максимальный пробег, чего невозможно себе представить на ДВС, который зимой, при исправном состоянии, наоборот чувствует себя лучше, чем жарким летом. Также при минусовых температурах у электрокаров наблюдаются некоторые качели с остатком заряда, при чем цифры могут даже не меняться. Просто выйдя у кафешки зимой с остатком в 20%, вернувшись, вы можете не доехать до дома, так как аккумулятор будет очень холодным и проценты начнут исчезать на глазах до тех пор, пока он снова не прогреется, это достаточно известная история.