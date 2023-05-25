Почему налить полный бак на АЗС практически невозможно

Как только калиброванное отверстие этой трубочки оказывается в топливе, разряжение исчезает и срабатывает предохранительный клапан, который и перекрывает поток топлива. Мы это чувствуем в виде характерного щелчка. Этот механизм предотвращает фонтанирование топлива при наполненном баке. И это хорошо. Однако он же и не дает залить бак полностью. А если вам все-таки очень хочется наполнить его "с горкой", после первой "отсечки" можно аккуратно приподнять пистолет в заправочной горловине и нажать на его скобу уже с минимальной амплитудой.