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Автоэксперт объяснил, почему пистолет на АЗС "отстреливает" до окончания заправки

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему пистолет на АЗС "отстреливает" до окончания заправки.

Почему налить полный бак на АЗС практически невозможно
© Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Налить полный бак практически невозможно. И это раздражает. Как если бы было невозможно зарядить аккумулятор телефона до 100%. На АЗС мы постоянно сталкиваемся с тем, что еще до того, как бак наполнится, заправочный "пистолет" делает "контрольный выстрел" в заливную горловину, прекращая процесс.

Почему же это происходит? Все дело в аэродинамике. А точнее в конструкции заправочного пистолета. До тех пор, пока его носик находится в окружении воздуха, поток топлива стремительно наполняет бак вашего авто, благодаря эффекту Вентури создавая разрежение в небольшой воздушной трубочке, расположенной в изливе его отверстия.

Как только калиброванное отверстие этой трубочки оказывается в топливе, разряжение исчезает и срабатывает предохранительный клапан, который и перекрывает поток топлива. Мы это чувствуем в виде характерного щелчка. Этот механизм предотвращает фонтанирование топлива при наполненном баке. И это хорошо. Однако он же и не дает залить бак полностью. А если вам все-таки очень хочется наполнить его "с горкой", после первой "отсечки" можно аккуратно приподнять пистолет в заправочной горловине и нажать на его скобу уже с минимальной амплитудой.

В этом случае защитный механизм вам уже не помешает. Правда, стоит быть осторожным - можно допустить перелив топлива. Все-таки горюче взрывоопасно. Кстати, эффект Вентури активно применяется в современных автомобилях для увеличения прижимной силы на высоких скоростях", - отметил эксперт.

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