Почему массово ломается трансмиссия кроссоверов Hyundai и Kia: пять слабых мест

В зоне риска – все модели. И это не случайные, а массовые поломки. Причем характерны они как для великовозрастных машин, так и для совсем свежих.

Коробка передач

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На большинство полноприводных кроссоверов с двигателями рабочим объемом до 2,4 л начиная с 2009 года устанавливают шестиступенчатые автоматические коробки передач A6MF1 или A6F24.

Сами по себе автоматы надежны. Проблема кроется в регламенте технического обслуживания. Официальный мануал рекомендует замену рабочей жидкости раз в 90 000 км. Для автомобилей, которые много времени проводят в затяжных городских пробках (а таких большинство), этот интервал явно завышенный.

Кроме того, в корейской «шестиступке» невозможно заменить фильтрующий элемент без полной разборки агрегата. Поэтому жидкость следует менять каждые 50 000 км пробега. Причем лучше слить ее еще и из шлангов радиатора. Тогда понадобится около 7,3 л жидкости.

Кстати, с такой же периодичностью рекомендуется и менять масло в заднем редукторе.

Хотите продлить ресурс автомата - не перегружайте автомобиль буксировкой прицепа и частым преодолением непролазных дорог. А также избегайте резких ускорений, особенно с непрогретой коробкой передач.

Дифференциал и угловой редуктор

Крутящий момент на задние колеса передается через угловой редуктор, пристыкованный к картеру коробки передач. Шлицы на коробке дифференциала передают вращение на ведущую шестерню редуктора.

Из-за конструктивного просчета в это шлицевое соединение попадает влага. Коррозия разъедает шлицы. А поскольку ржавчина тверже сплава, из которого она образовалась, шлицы начинают быстро истирать сами себя и в конечном итоге срезаются. Автомобиль становится переднеприводным, а на комбинации приборов загорается индикатор неисправного полного привода.

Регулярная разборка соединения, очистка и смазка шлицов, установка новых уплотнений существенно продлевает жизнь этому шлицевому соединению. Его ресурс зависит и от стиля езды. Шлицы быстрее выходят из строя на автомобилях, которые часто выбираются на бездорожье и форсируют глубокие лужи.

Ремонтники отработали технологию восстановления шлицов, но это требует снятия и разборки АКП и углового редуктора. Поэтому ремонт обойдется в среднем в 60 000 рублей. Но это намного дешевле, чем заменить все изношенные детали на новые - стоимость запчастей и работ составит около 200 000 рублей.

Карданный вал

При пробегах свыше 100 000 км часто выходит из строя передняя крестовина кардана. Заодно есть смысл заменить подвесной подшипник (ресурс у него сравнимый), а затем отбалансировать вал.

В целом работа обойдется не дороже 20 000 рублей.

Муфта задних колес

Муфта включения полного привода с электрическим управлением разработана компанией Borg Warner. Часть фрикционных дисков сцеплены со шлицами на внешней обойме, называемой «барабаном». К нему приварена втулка, жестко связанная с входным валом редуктора.

Часто из-за термической подкалки сварное соединение втулки и «барабана» разрушается. Муфта перестает передавать тягу на задние колеса, а частицы металла начинают гулять внутри муфты и могут нанести узлу дополнительный вред.

Поэтому с ремонтом затягивать не стоит. Тем более, что многие сервисы качественно и недорого восстанавливают сварное соединение.

Приводы

ШРУСы полноприводных автомобилей работают надежно не меньше 150 000 км. Главное, следить за состоянием грязезащитных пыльников.

Зато шлицевое соединение наружной обоймы внутреннего ШРУСа привода правого переднего колеса с промежуточным валом подвержено коррозии. В результате шлицы разбиваются и появляется люфт, который может вызывать посторонние звуки и вибрацию.

Ремонтники восстанавливают соединение с помощью металлополимера.

Берегите трансмиссию