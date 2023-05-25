Внедорожник Lexus GX нового поколения полностью раскроется в начале июня

О начинке производитель пока так и не рассказал, впрочем, ждать осталось недолго – полностью вездеход раскроется в начале июня.

Первые тизеры рамного внедорожника Lexus GX новой, третьей по счету генерации были опубликованы пару недель назад. И вот очередная официальная картинка, вдобавок марка уточнила место премьеры: вездеход представят в США 8 июня текущего года (у нас это будет уже 9 июня).

Модели достанутся более компактные задние фонари, при этом их объединит функциональная плашка. Кроме того, у следующего GX будут более мускулистые колесные арки, корпуса наружных зеркал станут крупнее. Ну и благодаря предыдущим изображениям мы знаем, что вездеходу также достанется капот с «выемкой», а фары сделают у́же.

По предварительным данным, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то речь идет об укороченной версии «тележки» GA-F, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA). Еще модели прочат гибридные версии. Нынешний GX представлен с бензиновым «атмосферником» V8 4.6 (в США он выдает 305 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом», модель имеет постоянный полный привод.

Следом за внедорожником Lexus в новое поколение должен перейти и родственный Toyota Land Cruiser Prado.