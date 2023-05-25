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Внедорожник Lexus GX нового поколения: ещё одно фирменное фото

О начинке производитель пока так и не рассказал, впрочем, ждать осталось недолго – полностью вездеход раскроется в начале июня.

Внедорожник Lexus GX нового поколения полностью раскроется в начале июня
© Колеса.ру

Первые тизеры рамного внедорожника Lexus GX новой, третьей по счету генерации были опубликованы пару недель назад. И вот очередная официальная картинка, вдобавок марка уточнила место премьеры: вездеход представят в США 8 июня текущего года (у нас это будет уже 9 июня).

Модели достанутся более компактные задние фонари, при этом их объединит функциональная плашка. Кроме того, у следующего GX будут более мускулистые колесные арки, корпуса наружных зеркал станут крупнее. Ну и благодаря предыдущим изображениям мы знаем, что вездеходу также достанется капот с «выемкой», а фары сделают у́же.

По предварительным данным, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то речь идет об укороченной версии «тележки» GA-F, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA). Еще модели прочат гибридные версии. Нынешний GX представлен с бензиновым «атмосферником» V8 4.6 (в США он выдает 305 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом», модель имеет постоянный полный привод.

Следом за внедорожником Lexus в новое поколение должен перейти и родственный Toyota Land Cruiser Prado.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться «третий» Lexus GX.

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