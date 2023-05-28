В Россию привезли Land Cruiser 70: что это и почему он продается уже 40 лет

Toyota Land Cruiser 70 — это исторически значимый рамный внедорожник, который сочетает в себе надежность, прочность и высокую проходимость. Созданный японским автопроизводителем Toyota, он был впервые представлен в 1984 году и с тех пор завоевал сердца автолюбителей со всего мира. Поэтому если вы думаете, что долго выпускается только «буханка», «УАЗ Патриот» и «гелик», то вы ошибаетесь. К слову, это не первый проект Toyota, который прошел сквозь поколения – его предшественник, в лице LC40, тоже прожил долгую жизнь и продавался десятилетиями.

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В целом Toyota вообще редко куда-то спешит, концерну явно нравится создавать надежные машины с высоким спросом и зарабатывать на них очень долго. И сегодня даже в России можно купить новый LC70 по цене чуть выше пяти миллионов рублей. Да, это не подержанный, не отребилденный, а именно новый автомобиль, который приехал по параллельному импорту из южных стран, вроде ОАЭ. А если денег на новый не хватает, можно отправиться на auto.ru, и посмотреть подержанные, они начинаются от 800 000 рублей за машины 90-х годов.

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Главным достоинством Toyota Land Cruiser 70, за которое его и уважают, является надежность. Пользователи отмечают исключительную долговечность как кузова, так и мотора и даже ходовой. Он не будет раздевать вас на сервисах и требовать частого ремонта. При этом автомобиль способен справиться с самыми сложными условиями эксплуатации и преодолеть труднопроходимые дороги, песчаные пустыни и горные тропы. Собственно, этот автомобиль очень популярен в Эмиратах, где на нем рассекают по пустыням.

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Гамма двигателей за десятилетия собралась просто огромная. Только бензиновых начитывается четыре версии: от 2,4 до 4,5 литров объёма. А дизельных - вообще десять единиц, и также от 2,4 до 4,5 литров. Соответственно есть двигатели как L4-L6, так и большие V8, и большая часть из них встречается до сих пор, поэтому нужно просто искать по своим запросам.

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Помимо огромной гаммы двигателей, Land Cruiser 70 обладает еще и невероятным количеством модификаций. Есть и классические кузова с 4 дверьми, и трехдверки, и двухдверки, и пикапы все даже военные варианты для той же Франции. Думаете это все? Нет, у каждой версии есть еще и различные модификации по платформе, из-за чего меняется колесная база. Это подтверждает тот факт, что автомобиль крайне востребован в мире для совершенно разных задач. Каким-то образом Toyota создала автомобиль, который понравился огромному количеству стран для совершенно разных целей. Наверное, поэтому и пришлось выпускать такое количество модификаций.

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Как вы уже догадались, комплектаций у Land Cruiser 70 столько, что дня не хватит, чтобы рассказать обо всех, даже если не брать машины для военных и медиков. Гражданские варьируется в зависимости от рынка и годов выпуска. В первых версиях, конечно же, не было почти ничего, потому что для 70-х сама по себе машина, уже была немного чудом.

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В современных версиях мало что изменилось, но появились стеклоподъемники, климат, музыка, экран и все остальное, что нам так необходимо. Любопытно, что на сегодняшний день автомобиль производится в Европе, а именно в Португалии, но не может там продаваться из-за того, что не соответствует нормам. Но Европе он не сильно-то и нужен, там электрические «мини куперы» в почете. А вот страны Азии, Африки и Южной Америки до сих пор выстраиваются в очередь. Еще бы, это лучший за свои деньги качественный автомобиль, который проедет по любому ухабу.

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прочность и долговечность, этот автомобиль разработан для длительной службы и способен преодолевать самые сложные условия;

этот автомобиль разработан для длительной службы и способен преодолевать самые сложные условия; проходимость, благодаря полному приводу и высокому клиренсу Land Cruiser 70 может преодолевать грунт, грязь, водные преграды и другие непроходимые дороги;

благодаря полному приводу и высокому клиренсу Land Cruiser 70 может преодолевать грунт, грязь, водные преграды и другие непроходимые дороги; надежность, Toyota Land Cruiser 70 известен своей надежностью, что делает его предпочтительным выбором для путешествий и экспедиций;

Toyota Land Cruiser 70 известен своей надежностью, что делает его предпочтительным выбором для путешествий и экспедиций; грузоподъемность, этот автомобиль способен перевозить большие грузы и преодолевать тяжелые нагрузки, что делает его популярным среди предпринимателей, фермеров и военных. Давайте подведем итог и кратко выведем основные плюсы Land Cruiser 70: