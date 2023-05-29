Первая электрическая BMW 5 – что мы о ней знаем?

Настал час плача истинных фанатов мощных баварских моторов: их заменили простой батарейкой. Уже давно ходили слухи, что BMW планирует переходить на электромоторы и, кажется, эта эпоха незаметно подошла к нашей двери и постучала в нее 598 лошадиными силами. Именно столько выдает седан BMW 5 xDrive M60 на электротяге.

Есть несколько моделей с классическим ДВС, но мощных моторов там уже не видать, эпоха V8 прошла. В целом, новая BMW 5 была позитивно воспринята первыми критиками в сети. Многие отметили стильную лаконичную внешностью и большой выбор разных моторов. Давайте попробуем выделить основные пункты, которые нам известны о новинке.

Компания BMW выкатила восьмое поколение «пятерок», которое явно показывает приоритеты компании. Теперь никаких большеобъемных V8 с двумя турбинами, никакого рева двигателей, только экологичный электродвигатель с аккумулятором, с которым непонятно, что делать в будущем. А хотите ДВС? Пожалуйста, для вас есть версия с рядной трехлитровой шестеркой с двумя турбинами. На самом деле, это хороший и достаточно мощный двигатель, который без проблем тюнингуется как минимум до 400 л.с. Поэтому если вам хочется рычать на светофорах, стоит присмотреться к нему. И почему-то есть подозрение, что в следующем поколении нам не оставят и этого двигателя.