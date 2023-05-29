Первая электрическая BMW 5 – что мы о ней знаем?
Настал час плача истинных фанатов мощных баварских моторов: их заменили простой батарейкой. Уже давно ходили слухи, что BMW планирует переходить на электромоторы и, кажется, эта эпоха незаметно подошла к нашей двери и постучала в нее 598 лошадиными силами. Именно столько выдает седан BMW 5 xDrive M60 на электротяге.
Есть несколько моделей с классическим ДВС, но мощных моторов там уже не видать, эпоха V8 прошла. В целом, новая BMW 5 была позитивно воспринята первыми критиками в сети. Многие отметили стильную лаконичную внешностью и большой выбор разных моторов. Давайте попробуем выделить основные пункты, которые нам известны о новинке.
- Автомобили нового модельного ряда должны поступить в продажу в конце 2023 года в США, а чуть позже и в остальном мире.
- Новый кузов получит индекс G60, в то время как актуальная пятерка обозначается G30. Новинка будет представлять восьмое поколения «пятерок бмв».
- Платформа осталась старой – CLAR, так как архитектуру следующего поколения не успели запустить в серию, и есть слухи, что она задержится минимум до 2026 года.
- Бензиновые версии носят название BMW 5, а электрические - BMW i5. Самой простой бензинкой будет 530i стоимостью от 57 900 долларов. Относительно предыдущего поколения, цена увеличилась примерно на 2000. Самой дешевой "электричкой" будет i5 40 и ее стоимость будет начинаться уже с 66 800 долларов. А за М60 придется отдать 85 тысяч в базовой комплектации, а по факту примерно 110 - 120 тысяч в хорошей.
- Впервые появится электрический «сарай» на базе обычной пятерки, он же BMW i5 Touring, но он поступит в продажу позже и данных пока не предоставляют.
- Мощность версии i5 40 составит 340 л.с., а старшей i5 М60 - 598 л.с. Младшая версия разгоняется до сотни за 5,7 секунд, а старшая - за 3,7 сек.
- Мощность бензинок намного скромнее: 258 л.с. для 530i и 380 л.с. для 540i.
- Полная мощность электронных версий доступна лишь после удерживания специального рычага в течение 1 секунды, иначе мощность ограничивается электроникой.
- Длина кузова «пятерки» впервые преодолела отметку в 5 метров и составляет 5,06 метра.
- Салон стал унифицированным с одним большим дисплеем и едва ли отличается от других новинок BMW, арочная архитектора ушла в прошлое.
- Опционально можно заказать подсветку ноздрей у любой версии новой «пятерки».
- На дисплее автомобиля во время стоянки можно играть в игры, последнее время это стало модной фишек электричек.
- Новинка получит мультимедиа нового поколения, которая будет называться iDrive 8.5.
- Все модели новой линейки получат спортивное рулевое управление с переменным передаточным числом.
- Электрические версии в среднем на 25% тяжелее бензиновых аналогов. Из-за этого у них сзади усиленная подвеска.
Компания BMW выкатила восьмое поколение «пятерок», которое явно показывает приоритеты компании. Теперь никаких большеобъемных V8 с двумя турбинами, никакого рева двигателей, только экологичный электродвигатель с аккумулятором, с которым непонятно, что делать в будущем. А хотите ДВС? Пожалуйста, для вас есть версия с рядной трехлитровой шестеркой с двумя турбинами. На самом деле, это хороший и достаточно мощный двигатель, который без проблем тюнингуется как минимум до 400 л.с. Поэтому если вам хочется рычать на светофорах, стоит присмотреться к нему. И почему-то есть подозрение, что в следующем поколении нам не оставят и этого двигателя.